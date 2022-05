Enmedallarse

Desde la fundación de la autonomía y la instauración del Día de Canarias la Comunidad concede distinciones de dos rangos: los Premios Canarias y las Medallas de Oro de Canarias. Los primeros son el (supuesto) resultado de la valoración por un jurado de los candidatos propuestos por academias, universidades, corporaciones públicas, entidades culturales y deportivas y otras cosas así. Las segundas (las medallas) las concede directamente el presidente del Gobierno al que Dios guarde muchos años. La deriva de ambos galardones durante los últimos lustros aconseja, tal vez, un cambio en la metodología que orienta los mismos. Aunque yo, personalmente, optaría por suprimirlos. Está bueno el Gobierno –cualquier gobierno– para diseñar ningún canon, sin contar con que en Canarias los premios siempre se dan contra alguien o para destruir algo.

Hace ya algún tiempo se decidió sabiamente que de las nueve categorías de los Premios Canarias (Literatura, Deporte, Cultura Popular, Acciones Altruistas y Solidarias, Comunicación, Internacional, Bellas Artes e Interpretación, Investigación e Innovación y Patrimonio Histórico) se concedieran tres rotatoriamente cada año. La razón era sencilla aunque no se formule por elegancia patriótica: si no se dividían los premios y se convertían, de facto, en trianuales, en quince o veinte años el premio de Comunicación –por poner un ejemplo– terminaría concediéndose a Jorge Vargas a título póstumo. No hay cama para tanta gente ni genio para tanto premio. Lo peor es que los jurados están integrados por señoras y señores que ya han sido distinguidas con el premio –como si el galardón otorgara una suerte de ciencia infusa para saber premiar– y el presidente de cada uno de ellos lo elige, qué cosas, el presidente del Gobierno. Algunos ilustres ganadores en ediciones pasadas llevan media eternidad en los jurados como pequeños poderes fácticos en sí mismos. Entre nuestros inmortales se entrecruzan redes de apoyos, recomendaciones, censuras, ninguneos, hoy por ti y mañana por mí, sin contar con las nada imposibles presiones gubernamentales. Pero lo de las Medallas de Oro es todavía mucho peor.

Las Medallas de Oro son distinciones basadas en una discrecionalidad casi infinita por parte del Gobierno pero, singularmente, por obra y arte de su presidente. Cada año han ido superando su tontería, aunque la apuesta empezó fuerte, cuando en 1986 se entregó la primera a Juan Carlos I de Borbón. La Medalla de Oro ha servido, durante sus primeros veinte años de existencia, en una suerte de buque salvavidas para talentos longevos que corrían el peligro de estirar la pata antes de recibir el Premio Canarias. Un trofeo de consolación que era y es al mismo tiempo un estrafalario cajón de sastre: desde Los Sabandeños a Rosana, desde Cristino de Vera a Rafael Caldera, desde Ramón Trujillo a la Quesería La Gambuesa. Recuerdo que entre las últimas medallas de oro del mandato de Adán Martín alguien decidió que era el mejor momento para darle una medalla a Goya Toledo. Sin embargo lo que nunca se había visto hasta la presidencia de Ángel Víctor Torres es que el Gobierno se premiara a sí mismo. Así lo hizo el pasado año, cuando el Ejecutivo decidió conceder la Medalla de Oro de Canarias al Servicio Canario de Salud, que fue recogido, por supuesto, por su director, aunque bien pudiera Torres habérselo ceñido a las sienes como hizo Napoleón con la corona imperial en Notre Dame. Este año, incansable, lo vuelve a hacer, y una de las Medallas de Oro de Canarias ha recaído en Radio Televisión Canaria, ente público que depende organizativamente de la Consejería de Hacienda del Gobierno autonómico. Ya me imagino a Paco Moreno recogiendo los laureles con la mejor de sus sonrisas. Propongo que hable en nombre de todos los distinguidos para cerrar hermosamente el círculo del sindiós.