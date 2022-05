Tajogaite o terquedad empecinada, valga la redundancia

Transcurre el tiempo y, lejos de enmendar el despropósito, se persevera en el mismo. Parece mentira que en una cuestión aparentemente banal sin mayor trascendencia, los canarios en general y los palmeros en particular, no hayamos sido capaces de pactar y asumir el nombre oficial del último volcán canario acaecido en la Hoya de Tajogaite de Las Manchas, en el Valle de Aridane (La Palma). Una y otra vez, determinados medios y personas se empecinan en continuar utilizando el equívoco nombre de Cumbre Vieja.

Es un sinsentido nomenclatural que no acertamos a comprender y que únicamente desde la terquedad propia de la ignorancia encuentra explicación. Reitero, no se comprende, carece de fundamento científico, desconcierta a los palmeros y tampoco lo entiende Jócamo, alias con el que se me conoce en los ambientes decimeros:

No lo acierto a comprender

y es fácil el preguntar:

¿por qué lo quieren llamar

Cumbre Vieja sin saber?

El volcán debe tener

el nombre donde surgió,

Tajogaite se llamó

y así lo hemos defendido,

pero cambiando el sentido

su nombre se trastocó.

Se ha oficializado con argumentos técnicos por parte del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y autoridades culturales el nombre de Tajogaite para el último (por ahora) volcán de Cumbre Vieja, nombre con el se conoce a toda la dorsal meridional insular de La Palma, conformada por un estratovolcán que integra decenas de volcanes históricos o prehistóricos. No parece lógico ni razonable pretender bautizar con el nombre del todo a la parte mínima que constituyen el cono y las lavas del reciente volcán palmero, que mantuvo en vilo al Valle de Aridane durante tres meses y cuyas secuelas tardarán aún mucho en cicatrizar.

Se justifica el nombre de Tajogaite porque así se llama la zona de El Paso donde inicialmente surgió el volcán. Se trata de un guanchismo que alude a «montaña rajada», topónimo con el que se conoce a una montaña próxima. La variante Tagojaite, también recogida en la literatura (Díaz Alayón), puede explicarse por metátesis (trasposición de sílabas o letras dentro de una palabra), algo que ocurre con frecuencia con muchos nombres autóctonos de lugares y plantas.

Fue al maestro y escritor palmero Primitivo Jerónimo, nativo de la zona, al que primero escuché el nombre de Tajogaite para referirse a la zona donde acababa de reventar el volcán, en las faldas occidentales de Cumbre Vieja. Posteriormente el profesor Justo Pérez Cruz, utilizó el nombre para referirse concretamente al nuevo volcán, que muchos asumimos como afortunado, hasta que el INVOLCAN propuso elevarlo al rango de oficial. Muchos medios, sin saber por qué, siguen confundiendo el todo (Cumbre Vieja) con la parte (Tajogaite). Que yo sepa, nadie ha conseguido explicar con fortuna la razón por la que, a estas alturas, todavía no se ha consensuado (técnica, política y mediáticamente) el nombre propuesto. Inicialmente se dieron algunas explicaciones sentimentales peregrinas, calificando al volcán de «diabólico y sin alma», pretendiendo darle connotaciones humanas a un fenómeno natural inanimado.

El asunto puede parecer banal, pero científica y promocionalmente parece un error de bulto el que se estén publicando trabajos técnicos y artículos de divulgación a escala mundial, sin que todavía se haya oficializado un nombre específico para el volcán y se siga utilizando equívocamente en la mayoría de los medios el de Cumbre Vieja. Pienso que ya se ha perdido la oportunidad de acuñar y promocionar el nombre y con él, la isla de La Palma.

Una vez más, se tropieza con la tradicional dificultad para consensuar cualquier proyecto o iniciativa en La Palma, reflejo inequívoco de la falta de voluntad política, técnica y mediática. Este tradicional comportamiento, ambiguo e indeciso, ausente de liderazgo, también ha sido nefasto para la planificación ambiental y el desarrollo económico de la Isla Bonita. Ojalá rompamos la tradición y seamos capaces de conseguir un proyecto global coherente para la conservación y uso razonable del territorio virgen sepultado por las coladas y, muy especialmente, en la nueva fajana litoral del volcán.