El imperio perdido

Tras colapsar la URSS en 1991, se perdió todo un imperio; un imperio comunista compuesto por quince repúblicas. Fue un largo y doloroso proceso donde el deterioro humano, moral, político, social y económico les condujo a la autodestrucción. La mayoría de dichas repúblicas optaron por la libertad, la democracia, la seguridad y la prosperidad. Poco a poco, algunas de ellas –como Estonia, Letonia y Lituania–, se fueron acercando a lo que significaba la Comunidad Económica Europea y alejándose de lo que representó en su día la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Otras repúblicas, como Bielorrusia, se mantuvieron en la órbita de Moscú, y Ucrania siempre jugó a dos bandos hasta que, en los últimos años, decidió que ya era hora de tomarse en serio la independencia.

Esos países, si miramos un mapa, conforman la frontera natural entre la Rusia dictatorial y la democrática Europa. Pero Putin, que ha cambiado la dictadura del proletariado por la dictadura de los oligarcas rusos, añora el antiguo imperio soviético. Y, además, necesitaba dar salida a su flota de guerra. ¿Para qué quiere Moscú una marina si solo le queda el mar Báltico? Demasiado frío, demasiado inconvenientes, demasiada distancia para estar presente en el centro del Mediterráneo. Por ello necesitaba dominar el mar de Azov y el mar Negro; y por ello se apoderó de manera impune de la Península de Crimea, ante la indiferencia de buena parte de Occidente; y allí, en Sebastopol, ha fijado su gran base militar, donde radica actualmente la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa.

Pero Putin, no se conforma con anexionarse el Dombás y Crimea; quiere también Odesa, que es el mayor puerto marítimo comercial de Ucrania. Al principio pensó que, conquistando Kiev, la capital de Ucrania, sus habitantes saldrían a recibir a las tropas invasoras con ramos de flores. Pero se equivocó. Y no solo en dicha apreciación. Ahora mismo todos los servicios de inteligencia militares y no militares de Occidente, así como las escuelas de guerra y las distintas academias, están estudiando al detalle cómo Putin ha sido capaz de exponer ante el mundo sus debilidades estratégicas, y mostrar la ineficacia de uno de los mayores ejércitos del mundo.

Desde 1945, acabada la guerra, no habíamos visto cómo uno de los cinco países miembros del consejo de seguridad de la ONU, con derecho a veto, violaba los principios básicos de la vida y de la seguridad internacional, asaltando con una violencia inusitada y sin haber existido previamente una sola razón para ello, a otro país en el mismo corazón de Europa. Atacando y destruyendo objetivos civiles, masacrando a la población, y originando un desplazamiento de millones de personas, principalmente mujeres, ancianos y niños hacia las fronteras polaca, húngara y rumana.

Pero, desde una perspectiva estratégica, Putin y cuantos le asesoran han cometido, vienen cometiendo, errores imperdonables. Pensaron que esta invasión sería de unas semanas y que apenas si habría resistencia. Especularon con que su presidente, Zelenski, le entregaría a Putin las llaves de Kiev; pero ha resultado que el pequeño comediante, se ha convertido en el mayor héroe y defensor de la dignidad y de la libertad de su pueblo; al cual apoyan la inmensa mayoría de los dignatarios democráticos del mundo.

Así mismo, y al convertirse un paseo militar de unas semanas en, por ahora, dos meses de una cruenta guerra, y al comprobar la reacción heroica del ejército y de la población ucraniana, los mandos del ejército ruso no habían previsto el cansancio, el esfuerzo y las bajas de miles y miles de sus soldados. Como tampoco estaban preparados para un ataque frontal del ejército ucraniano contra las divisiones blindadas rusas en las inmensas llanuras del este del país. Al parecer, no habían previsto la importancia estratégica de la logística: falta de combustible, mantenimiento, comida, munición…, etc. Por otra parte, nadie en el Estado Mayor ruso esperaba que les hundieran su joya de la corona: el buque insignia de la marina, el Moskva.

Moscú ha despreciado el factor tiempo, así como ha infravalorado el coraje, la valentía y la dignidad de un pueblo que lucha por su libertad y por su supervivencia. Pero llegados a este punto, la actitud belicista e imperialista de Moscú ha llenado de incertidumbre la geopolítica mundial. Porque, si Putin se sale con la suya, ¿quién asegura que mañana Xi Jinping no pueda invadir la isla de Taiwán, o también que a Kim Jong-un no se le ocurra ocupar Corea del Sur?

macost33@gmail.com