Tuve una vez una amiga que me decía que yo era una hermana para ella. Que los amores podían terminarse, pero nosotras seríamos invencibles en el tiempo y el espacio. Y en este punto, cualquier lector podrá sentirse identificado. ¿Quién no ha tenido alguna vez una amiga que…? Una amiga que se borró como la luz al borde del crepúsculo. Sin razones aparentes, sin explicaciones. Simplemente, la sensación inevitable de final te embarga un día cualquiera y no la comprendes, no quieres comprenderla. Pero ella ha dejado de llamarte, ha dejado de compartir contigo sus inquietudes, sus alegrías y sus penas. Te ha colocado suavemente en una esquina de su vida. De la vida que un día compartíais. Esa vida que siempre nos acaba enseñando, de un modo u otro, que la amistad no es más que una tregua con el tiempo, algo efímero e inexplicable. Siempre crees aprender, pero cuando vuelve a sucederte, te duele como la primera vez.

Los sentimientos demasiado hondos deberían estar prohibidos en el mundo. No pretendo negar que todos nos equivoquemos, como seres humanos, que hagamos daño, a veces sin pretenderlo. Pero pertenezco a ese misterioso grupo de idealistas que no saben borrar a una persona de su existencia a la primera de cambio, sin dar una oportunidad al diálogo o a la reflexión. Querer a alguien es también admitir que llegará ese momento en el que una palabra o su ausencia se convertirán en otro mundo que comienza o en una puerta cerrada. Lo terrible es rendirse a esa puerta cerrada sin más opción. Escribió Luis Cernuda que la amistad, como el amor, «es mentira». Tal vez encontrase demasiadas puertas cerradas y se tratara de convencer de que era capaz de sobrevivir sin entregarse a los sentimientos profundos. Inútil aspiración para un poeta, pues la poesía no es más que un exceso de emoción que intentamos convertir en palabras.

Pienso también en los «amigos fantasma». Esos que no forman parte de tu cotidianeidad, pero te sirven para pronunciar la consabida sentencia: «Aunque no nos veamos, sé que, en momentos críticos, siempre puedo contar con él». Y aquí planteo la siguiente reflexión: si esa persona nunca sabe de ti, si no existe una comunicación fluida, ¿cómo va a enterarse de que necesitas su ayuda? ¿Qué va a llevarte a pedirle esa ayuda? He aquí lo absurdo del planteamiento. Llamamos «amigos» a personas que apenas nos conocen. Que nos conocieron hace tiempo, tal vez, y la nostalgia nos impele a mantenerlos en ese limbo emocional de la amistad a largo plazo. Pero en realidad, ya no están ahí. En realidad, si se produjera una situación crítica, serían los últimos a los que pediríamos ayuda. El concepto de «amistad» está contaminado de lugares comunes.

Un amigo, al final, es solo una persona que atraviesa tu vida en un momento concreto y se queda a tu lado unos meses, unos años. Después, se marcha, o eres tú quien lo abandona sin apenas percatarte. Pero, mientras dura esa misteriosa conexión, pisáis el mismo planeta, componéis una misma melodía. La confianza no necesita décadas, puede forjarse en un instante. Creo en las amistades a primera vista, como en los amores. Algunos podrían criticarme por esta afirmación, pero he tenido demasiadas «mejores amigas» que, tras largos años llamándome «hermana», se han alejado de repente sin explicaciones. ¿Por qué no puedo creer también en lo contrario? En los comienzos repentinos y azarosos. La vida podría representarse como una escalera; tú te encuentras en un escalón y, a veces, hay alguien más allí. Ese alguien podría llegar a ser un amigo. Si está más abajo, no es posible. Una vez me enamoré de una persona que se encontraba varios escalones por encima. Fue algo así como caminar por el desierto.

Pero, a veces, hay alguien más en tu escalón y podéis encontrar un mapa idéntico de los días. Bailar durante un tiempo, hasta que termine la música. Cuando era niña y me montaba en un carrusel, lloraba cuando los caballitos iban aminorando su velocidad hasta detenerse. Mis padres solían pagar unas monedas más para calmar mi llanto y regalarme más vueltas, más música, más ilusión. Con la amistad, pagar otra moneda es retrasar lo inevitable. Un día creces y comprendes que el carrusel a veces se detiene y debes marcharte, volver más tarde, con otra música y otras compañías que nunca serán las mismas. Crecer es descubrir que tus años se componen de carruseles vacíos y amistades muertas, amistades que nos han hecho entender partes de nosotros mismos, construyendo un puzle silencioso. Ahora me río de aquella amiga que me llamaba «hermana», la que decía que sobreviviríamos al tiempo. Hubiera sido como retar a la muerte a una partida de ajedrez.