Crucificar la mirada

Pensaba en una señora que conocí hace unos años con un síndrome del sistema nervioso denominado Síndrome de Riley-Day, que se caracteriza por la ausencia total de dolor. No sentía dolor. Nada le había dolido nunca a lo largo de toda su vida. Rozaba entonces los noventa años. Para nosotros, a primera vista, nos ofrecía la impresión de que no se trataba de una enfermedad, sino de una suerte, de una dicha especial que tenía esta señora. ¡Qué envidia no sentir nunca el dolor que identificamos con la forma más fea de la cruz del humano existir!

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz. Nuestra capital provincial y la ciudad que la alberga lleva la cruz en su nombre: «Santa Cruz de Tenerife». El día 3 se celebraba la invención o el descubrimiento de la Cruz en la que fue ejecutado Jesús de Nazaret y que Santa Elena, la madre de Constantino, descubrió en su viaje a Jerusalén. Fragmentos de esa cruz se extendieron por todo el mundo constituyendo una devoción al lignum crucis, o madera de la Cruz, que se custodia en muchos rincones como objeto de piedad y devoción de los fieles cristianos. De ahí la tradición que desde el siglo XVII se realiza de decorar con flores y de forma creativa el signo de la Cruz. La primavera, estación que parece resucitar el año, convierte, con sus flores y vegetación, el madero vergonzoso en cruz gloriosa y salvadora. Esa mezcla de belleza y creatividad enriquecen el misterio del dolor y la fealdad de la muerte en un patíbulo para esclavos en aquel imperio romano. Ya no significa muerte, sino salvación; ya no es signo de odio sino de amor y entrega fraterna; ya no recuerda la muerte, sino la vida. Es la modificación de la experiencia de la fe. Pero, ¿es posible reconocer belleza en la cruz? Se intenta estéticamente. Pero todo el cúmulo de sufrimiento humano que simbolizamos en una cruz, y que en no pocas ocasiones definimos como tal, ¿tiene alguna belleza digna de ser subrayada? Cuando somos testigos de la estadística infinita de las vulnerabilidades de los derechos humanos en tantos rincones del mundo, allá o acá de nuestra sociedad, ¿pueden ser miradas de otra manera distinta a la tristeza? ¿Tiene sentido engalanar una cruz? ¿Sirve para algo hacer fiesta por la existencia de una cruz? Son estas cuestiones dignas de ser reflexionadas. Bien es cierto que el ser humano es capaz de hacer fiesta por cualquier motivo –homo ludicus–, incluso de hacer chiste del dolor ajeno. Pero ¿se justifica esta fiesta? ¿Es digno de la cruz una fiesta así? La señora arriba citada nos envidiaba porque nunca supo que tenía una muela picada o nunca tuvo un síntoma que le indicara que estaba en peligro. ¿Cómo saber que te duchas con agua templada si no sabes huir del agua hirviendo? Pensar la dificultad que encierra el síndrome Riley-Day para una vida segura es una forma de descubrir que incluso el dolor y el sufrimiento poseen algún elemento positivo. Todo depende de la perspectiva. La cruz puede ser una ocasión que, aunque no se busque, al aparecer en el horizonte nos ofrece la ocasión de darle sentido a la vida. No estoy seguro de que esta afirmación tenga espacio al acuerdo de todos los lectores de esta página. Pero seguro que aquella señora entendía que una cruz tiene una belleza digna de ser decorada. Tal vez nuestras insensibilidades ante los dolores ajenos se difuminen cuando somos visitados por los dolores propios y nos despierten al noble realismo de la vida en sociedad. Tal vez entender a quien dijo que nadie tiene amor mayor que aquel que da la vida por los amigos nos ofrezca la oportunidad de reconocer la belleza de una cruz que marca el límite de la entrega mutua. La semana pasada en el hermoso patio decorada para la ocasión del Casino de La Laguna, la Asociación de las Cruces de Mayo de la ciudad realizó el pregón con el que se inauguraba la tradición de engalanar las cerca de ochenta cruces de la Ciudad. Un acto delicado y bello. Una oportunidad para reconocer que no todo se puede mirar con una única mirada. En ocasiones es necesario, también, crucificar la mirada.