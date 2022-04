¡¡¡Riiiinnnnggg!! Hola… ¿Es el enemigo? Encantado de saludarles. Pues miren, que estaba pensando yo que sería bueno que supieran que hemos mandado al buque Ysabel… Sí, con Y griega cursi… Con unas armas y unos vehículos acorazados para Ucrania. ¿Eh? ¿Que quién soy yo? Ah, sí, se me olvidaba. Soy Pedro, el presidente de España. Si, si. De España. Exacto. Pasando Francia, abajo a mano izquierda. Sí, sí. Pues eso. Que quería decirles que las armas que hemos mandado van en el Ysabel. Sí. Es que ya sé que andan ustedes como locos con un montón de información confusa, no se vayan a equivocar de barco si van a mandar un misil de esos. ¿Eh? Hombre… Eso no se me había ocurrido pero si quieren hablo con los militares a ver si tienen pintura y mientras están de travesía les pueden dibujar una diana en la cubierta. Si. Es verdad. Eso facilitaría mucho las cosas. No se me había ocurrido. Bueno… Pues nada más. Bueno sí, que estuve el otro día por el frente y no les vi. Estaba todo que daba pena de sucio y de ruinas. Mira que son cochinos ustedes haciendo la guerra, que dejan todo que da pena verlo lleno de muertos y de escombros. Bueno… Que ya les llamo si eso para decirle en dónde vamos a desembarcar las armas y a qué deposito las mandamos. Por si se les escapa el barco. ¡Un abrazo y a cuidarse!