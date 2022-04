Un tratamiento indigno

Llevo muchos años defendiendo el Estado mínimo. Un sector público eficiente y eficaz que no despilfarre el dinero que pagan trabajosamente los ciudadanos. Es justo esta creencia la que me separa irremediablemente de la izquierda española –con la que sí comparto valores sociales– tan sesgada siempre hacia ese modelo social comunista en el que todos seríamos felices trabajadores del Estado. De nada vale que esos modelos hayan terminado como el rosario de la aurora o que se hayan convertido en dictaduras donde las personas son meras piezas del engranaje social. La jodienda no tiene enmienda.

La simpatía que me despertaron los jóvenes que se rebelaron contra la casta política en este país se esfumó en un pis pás. Ahí los tienen, felices los cuatro. En sus sillones, sus sueldos, sus dietas, sus coches oficiales… o incluso en el consejo de administración de una de esas grandes empresas de la energía que tanto odiaban, en los que terminaban los jubilados de oro del PP y del PSOE. Es un hecho que la partitocracia española es una agencia de colocaciones. Que se hacen normas ad hoc para favorecer a quienes han desempeñado algún cargo importante. Que los diputados y senadores que cumplen una serie de años en el cargo se garantizan un retiro generoso. O que los ex ministros son recolocados en puestos de ringorango el sector privado o público. Pelear contra todo eso, que me revienta, es como cargar contra unos molinos de viento con lanza en astillero y adarga antigua, montado en un flaco rocín y ayudado por un galgo corredor. Batalla perdida. Por eso me resulta tan asombroso que en esta tierra cainita canaria seamos incapaces de tratar de una manera digna a quienes han sido ex presidentes de gobierno. Honrar a quienes llevaron los destinos de Canarias sería la parte más legítima de esa densa nata de prebendas que los políticos y altos funcionarios se otorgan a sí mismos. Debe ser por eso que nones. Es de dominio público que alguno de nuestros ex presidentes sobrevive con muchísimos apuros a las estrecheces económicas que acompañan a la vejez. Algunos políticos lo comentan, rezongan, mueven la cabeza con tristeza y mascullan «es una vergüenza». Pero nadie hace nada. Se nos debería caer la cara de vergüenza. Son capaces de crear diez nuevos e innecesarios cargos de diputados, con sus sueldos dietas y parafernalias o comprar un edificio para ponerles despachos y alfombras, pero no quieren aprobar una modesta asignación para los ex presidentes porque… «qué va a decir la gente». ¿Qué va a decir? Pues que son todos unos mamones. Pero eso ya lo dicen, coño. Otorgarle un estatus de respeto a los ex presidentes no puede empeorar la imagen de quienes ya no la tienen. El Recorte Rendida admiración Siento un enorme respeto por quien es capaz de decir la verdad a palo seco. Como el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que anunció la pasada semana que su departamento va a licitar obras de carreteras en su isla de Gran Canaria por importe de 450 millones de euros. Como tiene que ser. Así se sumará más pasta a los doscientos millones del tramo de El Risco-Agaete. Y mientras, se están terminando de redactar los proyectos para construir 437 viviendas de promoción pública que se ejecutarán –olé– en Arrecife en Lanzarote, en Puerto del Rosario en Fuerteventura y en Telde, Teror y Las Palmas, en Gran Canaria. Una cerrada ovación para un político que no se corta ni un pelo en barrer para casa. Y mientras tanto, los socialistas tinerfeños, soplagaitas de honor del socialismo canario, se lamentan por las esquinas murmurando que la gente está cabreada, que todo se está yendo para Gran Canaria, que si las presas, que si los puertos, que si el piche… Cuando los tinerfeños tenían la sartén política por el mango –con los nacionalistas fofitos– se pasaban el día soltando pasta para nuestros amados hermanos grancanarios, intentando que les perdonaran su estigma de nacimiento chicharrero (con Antonio Morales arreándoles mañana, tarde y noche). Ahora, sin complejos, nos restriegan por la cara eso de que el regionalismo bien entendido empieza por uno mismo. Admiro a esa gente.