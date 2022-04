El Hospital Universitario de Canarias siempre ha sido “la hermana pobre” del sistema canario de salud. Tal vez porque su origen esté en el Cabildo y fue el último en entrar en la red sanitaria. Sea por lo que sea, el HUC anda siempre luchando contra una especie de incomprensión consuetudinaria. La Consejería de Sanidad está gastando una pasta gansa en inversiones en el Materno Infantil en Gran Canaria, en la mejora del Negrín o en ese hospital del Sur de Tenerife que nunca se acaba. Pero en la vida diaria del HUC, hay equipos que empiezan a estar obsoletos, que se averían con demasiada frecuencia y que no disponen de los fungibles que necesitan. La tecnomedicina actual necesita de esos sofisticados aparatos para que las cosas funcionen. Nuestro hospital arrastra una enorme cantidad de casos de sofisticados aparatos que necesitan nuevas inversiones o, en su caso, la reposición por nuevas máquinas con mejor tecnología, pero no parece que haya nadie en el Gobierno que esté especialmente preocupado por el asunto. Nadie habla, porque en el SCS si levantas la voz es posible que te quedes sin lengua. O sin cabeza. Deberían ser los propios políticos tinerfeños los que se partieran la cara por un centro hospitalario señero. Pero ni están, ni se les espera. Tienen lengua, pero no tienen cabeza.