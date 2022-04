Sí hay dos sin tres

Decía ese enorme poeta del Mediterráneo llamado Serrat, que no es más triste la verdad y que lo que no tiene es remedio. Los canarios llevamos demasiado tiempo ignorando una realidad muy terca. Es posible que en los fondos marinos de aguas cercanas a nuestras islas existan yacimientos de hidrocarburos que un mundo necesitado de fuentes de energía está dispuesto a explotar. Y puede que, además, en esos mismos fondos o en la superficie de algunas islas, se encuentren esos materiales que demandan las nuevas tecnologías.

De ser así, la realidad trasciende de nuestra voluntad de ignorarla. Tarde o temprano tendremos que asumir que las poderosas fuerzas que mueven la política y la economía mundial se van a poner en marcha. Y que más nos valdría actuar con inteligencia para obtener el máximo beneficio posible de esos recursos y garantizarnos la seguridad.

En estos días vuelve a ser noticia el hecho de que Marruecos esté autorizando prospecciones en aguas de ese país. No lo serán de fuero, pero lo son de huevo. Y mucho más después de la estratégica genuflexión de Pedro Sánchez, que ha mandado al Frente Polisario y al sueño de la independencia del Sáhara a freír muchos fosfatos.

Cuando Canarias se enfrentó a Madrid por las prospecciones autorizadas por Gobierno de Rajoy, con el ministro canario José Manuel Soria en Industria, la polémica acabó con que no había yacimientos. Pero cuando el cántaro vuelve tantas veces a la fuente es que hay agua. Si en el subsuelo cercano a las islas hay gas o petróleo, más vale que nos despertemos. Alguien lo va a sacar; queramos o no. Y admitiendo que eso es tan inevitable como la ley de la gravedad, la pregunta es si nuestro país y nosotros mismos no vamos a jugar nuestras mejores cartas para ser parte de ese gran negocio para nuestros puertos, nuestras industrias y nuestro futuro.

Jugar a don Tancredo, esperando que el toro de la realidad pase de largo, es un endemismo muy canario. Pero no sale a cuenta. Las casualidades no existen. La coincidencia entre el acuerdo entre España y Marruecos y el inicio de las prospecciones escama mucho. A las grandes petroleras les viene mejor operar bajo el laxo régimen marroquí, tan poco garantista. Y no es tan difícil que pudiera ese ser el postre de la cena entre Mohamed VI y Pedro Sánchez.

Como en aquel viejo chiste, alguien debería entrar en Presidencia del Gobierno de Canarias y decirle al presidente Torres, “Angel Víctor, ¿te gustan los tríos? Pues corre a Moncloa, que están empezando si ti”.