Catastrazo al canto

Son malos tiempos, otra vez. Suben los precios y la inflación nos empobrece, pero no estamos solos. Las administraciones públicas están ahí para “echarnos una mano” —al cogote— en estos momentos de dificultades en los que los bancos suben el euríbor y nos avisan que se van a elevar los tipos de interés, para ahogarnos aún más con las hipotecas. Ahora, la Comunidades Autónomas están “revisando” al alza el valor catastral de las viviendas. En algunos casos subiendo el valor del “precio de mercado” hasta un 68%, con lo que las liquidaciones por la compraventa de un inmueble se han disparado. Lo más gracioso del asunto es que Hacienda justifica esas revisiones no porque haya hecho una inspección “in situ”, sino aportando simplemente una foto de Google Maps (lo publicó ayer el periódico El Economista). Esta visto que cualquier sistema es válido para meter la mano en el bolsillo a los contribuyentes de este país. No solo estamos aguantando la subida de impuestos que supone la inflación, la desaparición de exenciones fiscales o la “reduflación” de empresas que nos venden menos bienes por el mismo precio, sino que nos ahogan con nuevas liquidaciones “digitales” en las que ni siquiera tienen que molestarse en moverse de una mesa.