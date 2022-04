La historia ha muerto

Anda la comunidad educativa, política y mediática canaria, cabreada como una manada de simios porque la consejera socialista, Manuela Armas, acepta y defiende cargarse la asignatura de Geografía e Historia de Canarias. Parece otro soplo de esos vientos que corren, donde las humanidades parecen una pérdida de tiempo. Para qué la Filosofía hoy cuando lo que se necesita es aprender a programar.

En la maleza resulta difícil ver a distancia. No sé si hay sistemas educativos buenos y malos. Ni sé distinguir a priori los unos de los otros. Pero hay datos objetivos: las pruebas que se hacen a los alumnos españoles –y canarios– nos ponen siempre en el furgón de cola. Desde que la democracia comenzó en España, los partidos políticos no hacen más que manosear la enseñanza para imponer su sistema, que consiste, como en las religiones, en arrinconar de la educación las asignaturas que consideran moralmente perniciosas. Hay una batalla ideológica permanente en donde la política intenta manipular la creación mental de los nuevos ciudadanos. Ningún partido –ninguno– quiere ciudadanos libres, cultos e independientes, sino bien educados.

Es inimaginable que el PSC en Cataluña quisiera expulsar del temario alguna asignatura que tenga, aunque sea levemente, un contenido propio del país. Ni se lo permitirían ni está en el ADN de los socialistas catalanes. Porque en esa comunidad, con el dinero que generosamente empezó a fluir desde la época de Pujol, se ha producido la educación de varias generaciones de catalanes en la creación intelectual de un país, lengua y cultura, que ha parido lo que ha parido.

Canarias es una comunidad invertebrada y desganada para casi todo, lo que incluye, por supuesto, su propia identidad e historia. El colmo de nuestro sentimiento nacional es celebrar una fiesta en la que algunos se disfrazan de mago y pasear de vez en cuando por algún congreso o seminario las imágenes de nuestras venerables momias aborígenes. Hasta ahí llegamos con la deconstrucción criolla.

El sarcasmo oficial de la Consejería de Educación ha llegado al extremo de decir que la desaparición de Geografía e Historia canaria no es tal, sino que se potencia porque se «contextualizan» en el resto de las asignaturas. No sé qué significa eso. A mí me suena como una burla. Como algo esotérico: la asignatura no muere realmente, se convierte en una esencia que impregna las restantes áreas. O el socialismo canario se ha vuelto budista o simplemente es que nos toma por pollabobas. Ahí sí sé lo que es.