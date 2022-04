Gestación comunista

Uno de los más famosos fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha estado en una Cumbre Antifascista de Venezuela celebrada por Nicolás Maduro. Ya ven: un encuentro vegetariano presidido por un Tiranosurios Rex. Monedero le atizó a la panoplia burguesa de costumbre: Europa, Borrell, OTAN, Norteamérica, Biden… En su intervención cargó contra quienes han convertido a Ucrania en una especie de granja donde las mujeres pobres gestan para mujeres españolas ricas o parejas homosexuales, refiriéndose a la gestación subrogada. «Ahora se quejan de la guerra no porque muera gente sino porque querían tener niños recién nacidos y como hay guerras pues igual los reciben dentro de unos meses y ya no les gusta», dijo. Para Monedero, sacerdote de la Iglesia del Comunismo, que las mujeres alquilen su vientre es repugnante, básicamente por el lucro. Debe preferir el modelo del ejército ruso, que ha violado a miles de jóvenes y niñas en Ucrania –a cientos de ellas encerradas durante un mes en un colegio de Bucha– dejando a algunas de ellas embarazadas. De eso no recogen los medios de intoxicación que haya dicho nada. Debe ser porque las violaciones son gratuitas. O sea, gestaciones muy comunistas.