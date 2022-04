Chicho y punto

La tarde/noche del viernes 1 de abril fue el contexto para homenajear desde La Orotava al doctor Pedro Eustaquio Pérez García, conocido por muchos como Chicho. Un villero comprometido durante toda su vida con numerosas realidades, dejando como mejor legado un recuerdo imperecedero por su forma de ser y actuar entre sus familiares e incontables amigos. Tras su fallecimiento el pasado año 2021, fueron muchos los que llegaron a la conclusión de seguir reivindicando su figura, surgiendo de esa necesidad la Comisión Gestora Chicho in Memoriam. Numerosas reuniones y adhesiones tendrían como resultado la rotulación con su nombre del pasaje que va desde el Puente de la calle Carrera Escultor Estévez hasta la Plaza de la Constitución. El acto, desarrollado en poco menos de media hora, contaría con la intervención de uno de los impulsores de la iniciativa, el exconcejal villero Cayetano Mejía Farrujia, así como de uno de los hijos del recordado Chicho, David Pérez Lapido. Se sucedieron impresiones y recuerdos hacia el homenajeado recibiendo Marisela Lapido Pazos (su viuda) un ramo de flores, así como un unánime aplauso para ella, sus hijos (Juan, Pedro y David Pérez Lapido) y demás familiares allí presentes, emocionando el gran conjunto de personas que no dudaron en acudir hasta el lugar para seguir rindiendo un tributo al añorado doctor. Ahí no quedaría todo. Francisco Linares, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, cerró con unas emocionantes palabras el acto de rotulación del pasaje y, tras ello, cientos de personas empezaron poco a poco a llenar la sala principal de la Sociedad Liceo de Taoro. Sobre las 19:30 tendría lugar el inicio del acto con una magistral presentación a cargo del realejero Cándido López, toda una referencia en el panorama musical de las Islas desde sus Producciones Oye. La emoción impregnaba el ambiente mientras dos amplias pantallas laterales registraban una sucesión de imágenes asociadas a la trayectoria vital de Chicho. Escenas familiares, su pasión y compromiso por la medicina, su trayectoria en la música y el amor por el bolero… todo un conjunto de secuencias que se sumaban a una cuidada parte musical que tendría como inicio el magistral arpa de José Luis León. Entre las actuaciones se fueron, además, sucediendo mensajes de amigos desde diversos rincones del planeta que no dudaron en acompañar y participar, aunque fuera desde la distancia, en tan esperado acto. Emocionante sería escuchar a Rafael Basurto Lara, último en llevar la primera voz original del Trío Los Panchos, así como amigos de Chicho desde Galicia.

Participó Quinegua y llenaron el escenario con el recuerdo al que fuera uno de sus miembros, participando junto a ellos Arístides Galán, solista con una potencial voz vinculado a grupos musicales tan recordados como la orquesta Casablanca. También Los Tres Soles del Paraguay dejaron grandes impresiones. Chago Melián inundó con su potencial voz el espacio, causando su participación el aplauso y la emoción, especialmente con el tema Bendita mi tierra guanche, realizando en sus dos intervenciones recuerdos a Chicho en sus letras. Mismo sentimiento llegaría a suceder con los dos temas interpretados por el Trío Ucanca, referentes de la música en Canarias con más de sesenta años de trayectoria profesional. El Villero de Honor y polifacético ingeniero de montes, Isidoro Sánchez García, primo mayor de Chicho, también tomaría durante el acto la palabra para explicar algunos detalles del homenaje y establecer algunos aspectos de las personas que lograron materializar el libro que se entregó al finalizar el acto, bajo el título Chicho y punto. Una obra que, como bien matizara Sánchez García, sería un trabajo en conjunto, tratando 19 capítulos y 154 páginas la visión de un villero desde diversos puntos de vista. La familia, el espíritu de felicidad y optimismo, la música y los viajes a diversos rincones, los 18 años vinculados a la presidencia de la MAC (Mutua de Accidentes de Canarias), el perfil deportivo, su relación con el municipio de Arafo, la llegada al mundo del alfombrismo, los recuerdos de pacientes, la participación en diversas cuestiones de sociedad, entre otros detalles, marcan una aportación ya disponible para mantener el recuerdo y la memoria de un ser vinculado e inmerso en el mundo. Fue, en definitiva, un doble acto marcado por un conjunto de valores que aglutinaron perfectamente el perfil de un hombre, de un villero, llamado y conocido cariñosamente por todos como Chicho.