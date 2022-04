Pedro y los lobos

Pedro Sánchez ha aprendido por sí solo a ser el mejor cuentacuentos de la historia de este país. Sabe decir las cosas que en cada momento conviene, con independencia de que después decida hacer lo contrario de lo que ha dicho. En política decir trolas no ocasiona la muerte de ningún líder. Porque la política es, en sí misma, una ficción poco creíble.

Por eso nuestro presidente del Gobierno ha sobrevivido a cosas como decir que su gobierno no indultaría a los políticos catalanes presos para terminar indultando a los presos políticos catalanes. Y a decir que no pactaría con los compañeros de viaje del terrorismo vasco, la gente de Bildu, para terminar abrazados en un cuplé de acercamiento de presos y bailando una lambada a trío con el PNV para llevar al País Vasco, sin recato alguno, todo el poder y toda la pasta. Y por eso sobrevivirá al giro copernicano que ha impuesto a la política exterior española, en solitario y sin contar ni con dios ni con el diablo, entregándole al Reino de Marruecos la soberanía de la excolonia española de El Sahara.

Ahora en que en Francia la derecha más dura, la de Marie Le Pen, está poniendo a Macrón contra las cuerdas, al presidente Sánchez le empieza a doler la cabeza. Una reciente encuesta del Grupo Prensa Ibérica señala que la suma de PP y Vox puede hacerse con la mayoría absoluta en el futuro Congreso de los Diputados. El «efecto Feijoo» empieza a funcionar. Y a pesar de que la izquierda se ha entregado con enorme entusiasmo a demonizar a los de Santiago Abascal –con algo de ayuda por su parte– va a ser difícil que el autor intelectual del «Gobierno Frankestein» impida otro acuerdo monstruoso por la derecha. Como ya se vio antes con Pedro Sánchez y su gobierno con Unidas Podemos e independentismos varios y como se ha visto ahora en Andalucía y Castilla-León, la necesidad política crea el órgano.

El país bascula hoy sobre un bipartidismo debilitado que necesita a los radicales para gobernar. ¡Quién les iba a decir a Pablo Iglesias y Albert Ribera que serían felices padres de varios hijos y de la nueva derecha extrema española!

El Recorte

Otra falsedad

Cada vez que se habla de bajar impuestos, nuestros gobernantes dicen lo mismo. Que no se puede. Y que no se debe. Porque ese dinero sirve para sostener la Sanidad y la Educación pública. Y se acaba la discusión. Lo que pasa es que en las administraciones hay muchísimas más cosas que maestros y sanitarios. Cosas de las que nadie quiere hablar. Gastos que nadie quiere tocar. Echaderos suntuosos y manifiestamente inútiles, en forma de empresas y organismos públicos de cuyo trabajo nadie sabe nunca nada. Esta semana ha sido noticia que de los presupuestos de España para el año 2021 se quedaron sin gastar más de 1.700 millones de euros presupuestados por el Gobierno precisamente para las áreas de Sanidad y Educación. La ejecución presupuestaria del ejercicio pasado ha permitido comprobar que no se ha utilizado todo el crédito del que se disponía para esos dos servicios esenciales. Lo que viene a ser un golpe demoledor para quienes sostienen que no se puede bajar la presión fiscal a los ciudadanos porque se demuestra que se está recaudando un dinero que literalmente no pueden gastar. Pero a pesar de todo lo seguirán haciendo, porque la capacidad de gastar que tienen los gobiernos es ilimitada.