El ‘homo economicus’ contra el ‘homo politicus’ en la educación canaria

Los cambios que se están dando en el mundo para fabricar al nuevo sujeto proactivo del capitalismo, atraviesan a todas las instituciones. Los individuos debemos comportarnos como una prolongación de la actual tendencia predominante: los mercados financieros dominan la economía, mientras que la producción y el comercio reales (el capital productivo), la inversión en la producción «real» de bienes, tienen mucho menos presencia en las economías del mundo. Para que me entiendan, cuando gana el capital financiero sobre el capital productivo, es como un autoservicio de lavandería. Tú te lavas tu propia ropa, inviertes en tecnologías puntas, juegas a bonos del estado, te haces con varios seguros privados, te endeudas pidiendo préstamos a los bancos (intereses financieros que hacen que los bancos ganen dinero a cambio de más dinero), etc. Un movimiento financiero de capitales especulativo colosal que ha hecho de la economía una especie de «casino global», como refieren diversos analistas. Un ejemplo: compre antes y pague después, así dará uso a todas las tarjetas financieras que guarda en su cartera. Otro detalle: si ya no puede dar uso a sus tarjetas porque los bancos colapsan, las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan.

Se ha demostrado que este sistema es opresivo, pues endeuda a los hogares y personas, además de aumentar la desigualdad social y adelgazar las responsabilidades por nuestro destino como sociedad. Sin mencionar el incremento del autoritarismo y la propia decadencia de los ideales democráticos del bien común. Las burbujas especulativas son un claro ejemplo que dieron lugar a la crisis económica de 2008, a la que hay que sumar la crisis de los cuidados que se ha puesto más de manifiesto con la pandemia al privilegiar economía y finanzas sobre los cuidados. En este contexto económico, hay que introducir la cuestión del modelo de personalidad que se exige a las personas para que la actual economía-mundo funcione. Si queremos empezar por la base necesaria para crear tal modelo de estilo de pensar y estilo de hacer las cosas (conductas), tenemos que recurrir a la institución educativa. En este momento, observamos una tendencia cada vez más acusada en los niveles educativos de enseñanza primaria hasta secundaria y que obedecen a la misma consigna: prepárate para gestionar tus «neuras» aprendiendo a gestionar utilitariamente tu vida; porque hay que ser práctico y realista si quieres diseñar tu promoción social, haciéndolo con paciente resiliencia y pastillas macabeo contra el mareo de los entresijos financieros de la realidad cotidiana. La economía y el emprendimiento son especulaciones financieras que deberás domesticar para entender que tus éxitos y fracasos solo dependen de tus decisiones como «homo economicus»: es el «hombre-organización» al que se refiere Fromm y que ha perdido la capacidad para desobedecer, y lo que es peor, ha sido expropiado de la potencia de darse cuenta de que lo único que hace es obedecer a las leyes del mercado y la financiarización de su propia vida; nada de «homo politicus», ese fantasioso que suele ser presentado como desfasado y peligroso, soñador y estúpidamente idealista que solo sabe especular con Platón, Sócrates, incluso Maquiavelo y otras hierbas innecesarias para saber pensar el lugar que ocupas en el mundo y reflexionar qué ética o moral regula las reglas de juego de fondo del actual homo homini lupus est. El «homo politicus» persigue el cambio social que le produce malestar y dolencia psíquica, mientras que el «economicus» persigue subsanar los problemas causados por la financiarización, medicalizando y privatizando tu malestar para que no dimitas de tus obligaciones en la generación de ganancias para el autoservicio de lavandería del capital financiero. ¿Cómo, si no, podemos entender tantas muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia? ¿Cómo podemos entender, si no, que hayan sido los más pobres y de empleos precarios los que más han enfermado cuando se pregonaba que el virus no entendía de clases sociales? El «homo politicus» se pregunta por su papel en la sociedad, cuestiona la racionalidad de las normas y los valores que guían los fines de la sociedad, planteándose transformarla desde una ética de la responsabilidad de los cuidados y de la naturaleza (reproducción de la vida). Pero es la racionalidad instrumental del «homo economicus» la que promociona este actual régimen económico, reflejada en las políticas educativas que discriminan a las humanidades y favorecen a las tecnologías y los saberes prácticos relacionados con la economía, el emprendimiento y el autocontrol emocional. ¿Cómo no vamos a desconfiar de que se estudie y se expliquen más los principios darwinistas de la lucha por la vida que los principios de la cooperación y el apoyo mutuo de Piotr Kropotkin? La dimensión política del apoyo mutuo se descarga y se recarga de dimensión emocional, invisibilizando cualquier opresión social, transmutándola en opresión individual de quien no ha hecho los deberes de su propio esfuerzo de autocuidado. Si tan realistas se creen, ¿por qué no atender a los cualificados estudios que ofrecen más argumentos contra estas decisiones educativas que dan prioridad al mercado sobre el altruismo, el capital social y el conocimiento crítico de la sociedad? El último libro de prestigiosos pensadores e investigadores en el campo de la psiquiatría como Colina, Desviat y Pereña, La razón de la sinrazón; y de la biología, como la buena revisión que se puede leer en el profesor colombiano Cadena Monroy, aunque asombrosamente olvida la cenital aportación de Piotr Kropotkin sobre la interdependencia y la reciprocidad en la construcción social e institucional de la evolución de la especie humana. Si la historia humana es una historia social como adujo Kropotkin, cómo no educar en la comprensión de las relaciones sociales de poder, más que favorecer a los grupos de más poder sobre los de menos poder. Satisfacer intereses y mantener privilegios de los más sobre los menos, institucionaliza la educación del «homo economicus» en detrimento del «homo cooperativo» que, siempre, es «homo políticus». Olvidar a Kropotkin es olvidar la propia cuestión social de la que hablaba Castel cuando señalaba que el decaimiento de la sociedad salarial (paro, precariedad laboral…) acompaña a la importancia desmedida del yo emocional sobre el yo político. Reconozcamos que la articulación social de cualquier pueblo del mundo no reside en el principio de adaptación sino en el principio de cambio. Pero, ocurre, que todos los consejos y las enseñanzas de las políticas educativas abundan a presionar socializando para que los y las estudiantes se adapten al mundo que existe y que les exige someterse a la tutela del capital y sus mandamientos, sobre todo en el cómo hay que comportarse y cómo debe ordenarse la sociedad para que los sujetos sean productivos, no tanto para alimentar lo mejor de la naturaleza humana, sino la naturaleza de la circulación de las mercancías y la ganancia. Como se ve, sobra adaptación y faltan políticas educativas que abunden más en las actitudes de cambio y pensamiento crítico. Si, por ejemplo, no se trata la historia y la geografía de Canarias, o de cualquier otra comunidad, o solo se trata de forma secundaria, estamos en realidad destruyendo el sentido de comunidad, y, sobre todo, la conciencia de un nosotros que crea la necesaria solidaridad que nos abre la posibilidad de comunidad libre de imposiciones espurias, capaz de ser libre para contestar a la voluntad de poder. Y siempre se trata de un ejercicio de poder que se prepara el terreno actuando sobre la subjetividad colectiva para cosechar su propio beneficio. La historia está llena de ejemplos. Decir que se trata de contenidos que se harán transversales es caer en la misma trampa que la educación ambiental: el criterio de transversalidad no se concreta en ninguna área, que, en lugar de ser el eje vertebrador de los currículos, se desempeñan como «cenicientas», es decir, como dice la crítica de Damin y Monteleone a este proceder curricular: «los docentes acuerdan enseñar los contenidos entre todos y en la práctica no los desarrolla ninguno». Muchas materias educativas se pueden quedar como enseñanzas optativas, incluso desaparecer, pues son meros divertimentos de la ya anticuada moda de esas humanidades que no tienen utilidad ninguna para prosperar en el mundo de hoy. Ya tuvieron su momento de gloria en la Ilustración o en el Renacimiento, ahora toca estudiar como batir castañuelas o panderetas, pero no el aprender a tocar la trompeta que es más difícil y requiere cultivo de mofletes y parótidas. Lo cierto es que hace tiempo ya hemos entrado en la fabricación de sujetos para la producción más que para la reproducción ecosocial de la vida. Haríamos bien en enseñar ecofeminismo en las escuelas, pues la vida vale más que el valor de cambio de una mercancía.