Catetismo armado

La consejera de Educación y Universidades, Manuela Armas, ha tomado la palabra para defender el malhadado borrador del nuevo currículo de la ESO que califica la asignatura de Historia y Geografía de Canarias como una optativa. Armas ha calcado sus declaraciones de la justificación mejor y peor argumentada del responsable del engendro, Gregorio Cabrera, director general de Ordenación Educativa. «En los últimos años hemos ido metiendo (sic) en cada asignatura contenidos de Canarias», ha repetido Armas. Si destaca algo en este empecinamiento en la insistencia en que se trata de un borrador, solamente un borrador, pero hay que ver con qué testarudez se defiende.

Pocas veces he visto un argumento tan estúpido en un asunto tan relevante como este. La introducción de contenidos canarios en otras asignaturas no prejuzga la conveniencia de que se impartan contenidos historiográficos y geográficos específicos y articulados pedagógica e informativamente en una materia obligatoria. ¿Cómo cuesta tanto entender que los canarios deben recibir en el tramo superior de su educación obligatoria conocimientos sobre sus antecedentes históricos y su entorno geográfico? La singuanguería de la consejera y su equipo es todavía más hiriente cuando se recuerda que hasta anteayer terminábamos el bachillerato sin una sola referencia de nuestro pasado histórico o nuestros ecosistemas. Sí, hasta anteayer mismo. Es un déficit educativo que todavía impacta en la formación de las nuevas generaciones. En el imaginario colectivo están los guanches y la tele de Paco Moreno y el más bien prolongado lapso intermedio, que es precisamente nuestra historia, está envuelto en la oscuridad más ruin. En el que es tal vez su mejor libro, Mater Dolorosa, el profesor Álvarez Junco ilumina una de las razones básicas que explican la débil y conflictiva unidad interna del Estado español en el siglo XX: la carencia de un sistema escolar público que fomentase la lengua española y el conocimiento del desarrollo histórico del país. El poder se abstuvo y la formación primaria quedó en manos de la Iglesia Católica. Estudiar nuestro ámbito histórico, cultural y natural es imprescindible para que crezca y se consolide una ciudadanía canaria políticamente consciente y participativa. Los «contenidos canarios» desperdigados inconexamente en otras asignaturas no pueden sustituir esto. Armas está empobreciendo la enseñanza canaria. ¿Este es el canarismo que el PSOE pregona en sus congresos propagandísticos? ¿El que hace innecesarios a nacionalistas y regionalistas?

«Canarias se ignora e ignora que se ignora», escribió Juan Manuel Trujillo hace ya muchos años. Afortunadamente la situación ha cambiado. El país cuenta ya con promociones de economistas, sociólogos, psicólogos sociales, historiadores, botánicos, geólogos, vulcanólogos, químicos, biólogos marinos. Canarias ha avanzado mucho en su propio conocimiento. Pero sorprendentemente sufrimos responsables políticos que no entienden el formidable combate que se ha librado en el último siglo para dejar de ignorarnos, para que nunca más ignoremos nuestra ignorancia. Todo empieza por los niños y los adolescentes. Sin estimular su atención y su curiosidad por la Historia que nos parió y la geografía que nos protege y nos limita no podemos avanzar como pueblo, como colectivo, como proyecto común (y plural) hacia un futuro preñado de problemas, amenazas y esperanzas. Los que boicotean la enseñanza de la historia de Canarias desde su despacho no solo demuestran su estúpido y despectivo catetismo, sino también, principalmente, su profunda irresponsabilidad intelectual y política.