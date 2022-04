La hora crítica de Europa

Otra errojoniada, que en realidad el líder de Más País ha repetido durante años. «Lo más importante no es construir una nueva convergencia de izquierdas, sino construir pueblo». No sé cuándo la gente –la gente que vota habitualmente opciones de izquierda– se cansará definitivamente de estas gansadas. Errejón se limita aquí a deletrear a su principal maestro, Ernesto Leclau, un filósofo político posmarxista con gran predicamento en las élites académicas latinoamericanas. Para Laclau, en realidad, no es la acción política la que conduce a la creación del pueblo: es la construcción del pueblo la que posibilita una política transformadora a favor de los intereses de la mayoría. Los populistas como Laclau –y su discípulo Errejón– creen que sin la articulación de una identidad popular nada es mejorable. Se refieren a una identidad moral, la suya, porque el pueblo, por supuesto, ya existe por ahí fuera. Lo que ocurre es que a los laclausistas –como ocurre con los izquierdistas en general– ese pueblo no les gusta si no votan correctamente. Y cada vez lo hacen menos.

Estamos viviendo una acelerada mutación política de resultados inciertos. Analistas de toda Europa confirman que Macron es la última garantía de la supervivencia del sistema político francés actual –esta V República muy ligera y frustradamente reformada– y de la arquitectura institucional y los equilibrios internos de la UE. Que todo esto dependa, en efecto, de la continuidad política de un dirigente político brillante pero sin partido y con un proyecto ampliamente cuestionado por sus propios conciudadanos es muy preocupante. En realidad es para echarse a temblar. No está el horno, precisamente, para ensoñaciones de ingeniería social o ideológica embobadas en crear un pueblo que le venga a comer de la mano a las izquierdas y conseguir su manso voto. Lo que resulta imprescindible, si no se busca implosionar las democracias representativas y sus logros en materia de cohesión social e igualdad de oportunidades –raídos por sucesivas crisis y reajustes– es que el sistema sea reformado para que funcione más y mejor y no para enmascarar sus fracasos. Si quieres que los derechos ciudadanos y las democracias parlamentarias sobrevivan hay que demostrar su utilidad como instrumentos para vivir mejor material y moralmente. La democracia debe incluir un proyecto de vida buena –valores– pero a través de la democracia debe asegurarse una buena vida –condiciones materiales–. Ese es el único cordón sanitario eficaz contra las hordas de extrema derecha y la piara de radicalismos izquierdistas de diverso signo que hoy no propugnan una revolución, sino una miríada de revueltas encabronadas. No pactar con Vox está muy bien, pero con esta medida, muy probablemente, ni siquiera se conseguirá limitar de forma tajante su crecimiento. El pueblo, lea o no a Laclau, tiene que convencerse al menos de que la democracia representativa no es una burla cruel o –como decía en los años setenta otro autor posmarxista– «una mera estrategia de legitimación del capitalismo tardío». La triada que consensuó la democracia europea tras la II Guerra Mundial, el Estado de Bienestar y el Mercado Común Europeo (liberales, democratacristianos y socialdemócratas) se esfuma en todas partes. Lo hizo en Italia, lo hará en Francia, y ya son de facto un único partido en Alemania. Y sin embargo los supervivientes, dentro y fuera de España, pero sobre todo en España, siguen jugando con el fuego de la cooptación de las instituciones, la patrimonialización de las administraciones públicas, la corrupción política, el arribismo y la charlatanería. Son ellos los que están poniendo las libertades democráticas en peligro, Son ellos los que pueden reducir a escombros lo conseguido en los últimos setenta años. No, lo prioritario no es construir un pueblo, sino reconstruir las democracias parlamentarias, los derechos ciudadanos y la soberanía popular.