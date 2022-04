Una defensa muy mejorable

No estuvo muy fino quien aconsejó al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, argumentar que toda la responsabilidad de los contratos municipales por los que ha sido denunciado corresponde a los funcionarios. Porque ese, creo, no es un buen camino. Abre la puerta a que el juzgado llame a declarar a todos los funcionarios. Y suele ser una costumbre muy humana que si tus hermanos te señalan con el dedo cuando se ha roto un jarrón tú les señales a ellos, con lo que al final el castigo es para todos.

La Laguna se ha convertido en una factoría de denuncias que irradia rencor a toda la política insular. Hay charcas mucho peores donde no se oye una mosca. Algunos sostienen que quien a hierro mata a hierro muere. Luis Yeray Gutiérrez no es Santiago Pérez, aunque comparta asesoría jurídica. Pero la tentación de llevar el enfrentamiento político a las fiscalías –que lo reciben alborozadas, porque les traen el trabajo a casa– produce que se confunda el trigo con la paja. Es decir, casos donde realmente hay indicios de delito con otros donde lo que importa es la pena de telediario.

Es difícil olvidar que el nacionalista Fernando Clavijo no pudo ser presidente del Gobierno por un caso que acabó archivado. De lo que cabe deducir que las acusaciones no eran ciertas. Pero eso no mermó la satisfacción de quienes la impulsaron, desde dentro y desde fuera de la cocina, porque se consiguió una pena extrajudicial de enorme envergadura. Y los éxitos, como los crímenes en serie, generan imitaciones.

Acusar sale gratis. Y en este país de tutelas y tutías, con la cantidad de normas que existen por metro cuadrado, es muy posible que cualquier cargo público, si se le examina al microscopio, haya cometido alguna irregularidad. Todos los alcaldes levantan reparos. Y esto no es China, precisamente, así que un político suele tener pareja, hermanos, primos, yernos o suegros que trabajan en la misma ciudad. Es sencillo que en algún caso acaben cruzándose intereses.

Pero, yendo al caso, Luis Yeray Gutiérrez, en mi opinión, está siendo muy mal asesorado jurídicamente. En el caso de las obras ilegales de su casa, tendría que haber comparecido al minuto uno y admitir que metió la pata. No mató un elefante en Botswana y no hizo nada que no hayan hecho muchísimos ciudadanos. Pero si los cogen, se les cae la pelambrera. Como le pasó a él.

Ahora, decir que los responsables son los funcionarios pudiera hasta ser verdad, pero ni es inteligente, por lo obvio, ni es elegante para un alcalde.