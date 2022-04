La noble corrupción

Indecente y execrable son los dos adjetivos utilizados por la ministra de sanidad, Carolina Darias, durante la entrevista publicada ayer, para definir el comportamiento de quienes se enriquecieron durante la pandemia. Aunque en la conversación con el periodista Juan Cruz no cita sus nombres, es fácil ligarlo con el caso de Luis Medina y Alberto Luceño, investigados por las comisiones astronómicas que obtuvieron vendiendo material sanitario en Madrid.

A la hora de biografiar a Medina se recuerda que es hijo del duque de Feria. Sin embargo, él no tiene el título porque este tipo de cargos se transmiten a través del primogénito. En este caso su hermano mayor Rafael de Medina Abascal, que es el duque de Feria número 20. Sí, en el siglo XXI todavía existen duques, marqueses, condes, varones y tutti quanti. Aunque parece que ahora solo sean personajes pensados para dar color a las páginas de la información rosa, su origen es mucho más serio y forma parte del entramado de privilegios y favores de otras épocas. En el caso del Ducado de Feria, por ejemplo, es un título nobiliario otorgado por Felipe II en 1567 a Gómez Suárez de Figueroa -que ya era de familia noble- como muestra de agradecimiento por los servicios prestados en la Corte.

El poder del rey

En esa época el poder del rey era incuestionable. Ayudaba bastante que se le considerase escogido por la Divina Providencia, y ya se sabe que contando con un aval procedente de las alturas poca discusión podía haber. Él era quien tenía la potestad de conceder títulos y cargos. Por tanto, todo el mundo que quería conseguir poder y dinero trataba de aproximarse a la Corte. Evidentemente no existían los controles actuales, ni el concepto corrupción tenía el mismo significado que ahora pero esto no significa que no hubiera episodios polémicos. Hubo algunos personajes que perpetraron tales abusos que, incluso en su época, fueron motivo de escándalo.

Esta es una cuestión cada vez más estudiada por los historiadores. Buena prueba de ello es que en los últimos tiempos han aparecido varios libros recogiendo investigaciones sobre el tema. Habitualmente se presta atención a la edad contemporánea, poniendo el foco a lo que sucedía a partir del siglo XIX, cuando los estados comenzaban a convertirse en un sistema (más o menos) democrático. Pero también hay investigaciones dedicadas a los siglos de la llamada época moderna, es decir, la etapa que se inicia simbólicamente con el descubrimiento de América de 1492 y termina con la Revolución Francesa de 1789. Este período se caracterizaba por el poder absoluto del rey y donde la frontera entre público y privado era muy difusa.

Una de las cosas que han descubierto los historiadores, y que puede leerse en libros como Estudios sobre la corrupción en España y América publicado por la Universidad de Almería en 2017, es que era una práctica generalizada, que no se limitaba a la corte sino que estaba presente en todos los niveles de la administración. Y puesto que Feria es una localidad extremeña, se puede citar el caso del linaje Torres y Portugal activo en el siglo XVI también en el sur de la península, concretamente en tierras andaluzas.

Según los trabajos de los historiadores Javier García Benítez y Javier Illana López, Fernando de Torres y Portugal supo utilizar el cargo de Alférez Mayor de Jaén para escalar posiciones en la pirámide social de la época. Hay que tener en cuenta que la zona estaba junto a las áreas musulmanas y las batallas habían sido frecuentes. De ahí había quedado un peso simbólico de los cargos militares, como el de Alférez, que era el jefe de la milicia y ocupaba un lugar destacado en el protocolo local. Pero lo más importante es que abría las puertas a relacionarse con las altas esferas. Esto le permitió comprar otros territorios señoriales y ampliar la lista de títulos que podía ostentar. Gracias a esto ascendió y Felipe II nombró don Fernando, virrey del Perú. Una vez en tierras americanas, su hijo y su sobrino urdieron una trama de sobornos y tráfico de influencias que le acabaría costando el cargo. En 1589 tuvo que regresar a la península ibérica, cuando los duques de Feria apenas comenzaban su historia.