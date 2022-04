Europa, la bella y hermosa, la que ha conseguido durante siglos mantener privilegios, también ha logrado, gracias a grandes hombres y mujeres del pasado, la unificación. Trabaja para ser indivisible y desde cualquier gran ciudad del continente se gobierna para todos los sectores, destacando su impresionante cultura artística. A lo largo de los años ha marcado las directrices de gobernar con equidad, con todos los argumentos para que su sociedad viva en libertad, sin complejos, con espiritualidad y, por qué no, con fe, pero al mismo tiempo se ha convertido en el mayor nido de gandules, aprovechados e inútiles del mundo. En su gobierno participan «los mejores» (dicen) de cada uno de los países que la componen, desde su sede central dictaminan lo que tienes que hacer y a cambio dan dinero a manos llenas para gastarlo como los políticos dispongan y prestarlo sin intereses, porque son ricos y los que deciden.

Con el paso del tiempo el negocio ha ido cambiando y los nuevos grandes hombres han implantado ahora el buenismo como forma de proceder, donde impera la tolerancia, el progresismo, la libertad… Se les llena la boca hablando de democracia, mientras dentro de la misma Europa se permiten matanzas, éxodos, penalidades, hambruna y aplican paños calientes con sus decisiones. Tienen ejércitos pero no los usan y pertenecen a una OTAN inoperativa. Un demente invade un país, sus hombres luchan y mueren dejando viudas y huérfanos, su gente intenta salvarse huyendo despavorida, dejando atrás su vida, mayores, mujeres y niños se arrastran en busca de ayuda y misericordia. Este sátrapa mata con desprecio pero duerme como un lirón y, mientras, el resto del mundo lo permite aunque les mande armamento para que se defiendan. Los argumentos de los políticos desde el parlamento europeo no le hacen ninguna mella, tiene poder y materias con las que sobornar, pero ellos siguen dedicándose a la vana e inútil palabrería. Los medios de comunicación se regodean con las imágenes desoladoras y tétricas de los cadáveres en las calles, de los edificios arrasados, de los socavones donde entierran a sus muertos. Esos gandules siguen habla que te habla tomando medidas ineficaces y la guerra sigue, Ucrania es arrasada por culpa del buenismo.

Esa Europa y nuestra España con sus actuales dirigentes repiten una y otra vez la endiablada palabreja, enarbolan la bandera del progresismo, dictan leyes para hacer desaparecer nuestra historia, la cultura del esfuerzo, apoyando el divertimento por encima de la responsabilidad, adoctrinando a los jóvenes para convertirlos en seres inútiles que no piensen ni razonen. Por suerte habrá juventud que no se conforme, que se prepararán todo lo que puedan, que marcharán lejos de sus padres a otros países para encontrar mejores trabajos, un futuro. El país gasta dinero en su preparación para que otros se beneficien de sus mentes.

Mientras, el señor de la Moncloa se jacta de lo bien que va la nación, de lo que hace sin un error, que todo está bien, y para eso se apoya en matarifes, separatistas que no quieren la lengua castellana, catetos y guacamayos alegadores que solo saben decir barbaridades, y lo peor, encima se las creen. Hablan de su partido de cien años de honradez, habiendo tenido toda su cúpula de interior en la cárcel. Para ellos la extrema derecha es mala porque defiende la bandera, pero la extrema izquierda es generosa, esa que no se ocupa de los problemas reales de los ciudadanos, solo del aborto, de estigmatizar a los hombres o de la eutanasia.

Tenía preparado un extenso legado de donaciones inútiles, pero lo comentaré más adelante. Estas últimas líneas son para mi cruzada a favor de los enfermos de diabetes y para María Uriz, gran amiga y artista. De la enfermedad sigo recopilando información, mi equipo trabaja incesantemente y me envía noticias esperanzadoras de los nuevos adelantos técnicos. A los conformistas parece que no les alegra que se controle la enfermedad y se logre erradicar, igual es que viven de ella. Dejen las amenazas veladas porque no nos van a callar.

María me envía fotos y vídeos, sigue tan guapa como siempre, es adorable. Agradezco sus mensajes y el enlace para ver una espléndida Tosca desde la tableta, un gran aparato con el que me entretengo. Con Dios.

