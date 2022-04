Cuando la incultura no avergüenza

«Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora, la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en toda su jodida vida… de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura, o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primat»”. Así comenzaba su monólogo Jesús Quintero, el Loco de la Colina. Lo decía de memoria, sin guión, con las tripas… como se díce una verdad sentida. Una verdad comprometida. Una reflexión casi tan acertada esa noche de hace cuatro años, como lo es hoy. Y subiendo.

Aquel espacio, ejemplo de un nuevo lenguaje radiofónico en el que los silencios eran tan básicos como las preguntas al entrevistado, marcó un estilo novedoso desde la radio pública de este país. Quintero es irrepetible y ahí sigue a sus casi 82 años protestando contra esta ola de incultura que se está normalizando, dando por buena, por correcta. Todo o casi todo nos parece bien. Nada o casi nada nos escandaliza. Enseguida justificamos, rápidamente descontamos.

Nunca el acceso a la cultura, en su más amplia definición, ha sido más fácil y generalizado que en nuestros días y nunca las conversaciones fueron más banales y el interés por la cultura menor. Con un móvil que nos muestre, uno tras otro, como si de un duelo interminable de vídeos se tratase, el último chiste de moda –que ya ni tan siquiera hemos de recordar para contarlo– cualquier reunión está salvada. Vivimos de la inmediatez, cultivando la desmemoria, persiguiendo lo fácil, lo que no cueste. Todo a golpe de clic. Con la mirada hacia abajo. Es increíble como esquivamos farolas, paraguas, pivotes, bolardos o patinetes sin levantar la mirada. Estamos generando manadas de atontados.

Y es que, los analfabetos de hoy son los peores, porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los trapos sucios de cualquier pringado o espabilada de turno que se prestan a ello cambio de un plato de lentejas o una maxiburguer. Saben que un minuto de escándalo en televisión puede cambiarles de restaurante, de barrio y de estatus.

No se limita a nuestro país. El mundo entero padece sin querer saberlo estas nuevas mayorías. Todo es superficial, frívolo, primario para que ellos puedan masticarlo y digerirlo. Esos son, como decía El Loco, la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada. Dictadores y tiranos de aquí y del otro lado han priorizado alimentar el analfabetismo y la incultura como garantía para mantenerse en el poder, para pastorear sin complicarse esa marabunta de mediocridad ovina; y que me perdonen las ovejas.

Tal vez me levanté desanimado pero… de verdad, no es una avalancha de involución, populismo, falta de gusto… de absoluta decadencia intelectual que está contagiando esta sociedad… ¿Cómo lo ven? Yo, igual que tú. querido Loco. Cuánto echo de menos la elocuencia de tus silencios.

Feliz domingo.

PD. Sobre el tortazo de Will Smith en la entrega de los Oscar… solo el violento cree que amar a las personas hace que sean suyas.