Nada, que no hay manera

Tres de cada cuatro españoles, dice una encuesta, quieren que el Gobierno baje los impuestos. Lo cuentan algunos medios de intoxicación como si fuera un milagro. Pero el titular es justamente el contrario: uno de cada cuatro españoles quiere que se mantengan los impuestos. ¿Hay un cuarto de ciudadanos con algún trastorno mental? No, claro que no. El misterio no es tal. Con cuatro millones de personas, personos y persones empleados en las administraciones públicas, uno de cada cuatro ciudadanos defenderá con uñas y dientes unos impuestos que son los que les permiten cobrar a fin de mes.

En 1983, la producción de páginas en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias no pasaba de las mil y pico al año. En 1992 ya superaba las diez mil. Y en el 2015 pasaba de las 35.000 páginas. En solo un año las administraciones públicas, central y autonómicas, publican más de un millón de páginas de leyes, normas y reglamentos. La mayoría de ellos dedicados a regular lo que antes de esas normas ya funcionaba razonablemente bien. Esa maraña necesita los impuestos como el comer. Los ciudadanos de este país han perdido un 10% de sus ahorros, de sus salarios y de sus pensiones. Al otro lado, la Hacienda pública se está poniendo las botas. En los dos primeros meses del año ha ingresado 42 mil millones de euros, un récord de recaudación, muy por encima de lo que tenían previsto. La maldita inflación mata al que paga y lucra al que cobra. Lo normal, en un país decente, sería que los gobernantes, en momentos de grave dificultad social, aflojaran la presión sobre los bolsillos de los contribuyentes. Pero no. Los camioneros salieron a las calles y enseñaron los colmillos. El Gobierno les acusó de ser extremistas de derecha y les mandó a la policía. Se lo pasaron por el arco del triunfo y siguieron liándola. Y Pedro Sánchez acabó rindiéndose, ante el peligro de desabastecimiento. El Gobierno de España rebajó 20 céntimos de euros el combustible para todo el mundo, mientras en los reinos de taifas, como el de Canarias, seguían encerrados a cal y canto en su negacionismo fiscal. Ni un paso atrás, amigos. Cuando las cosas van mal, dicen, no se puede bajar impuestos porque se necesita recaudar para atender a la gente mas vulnerable. ¿Y cuando las cosas van bien? Ah. Entonces tampoco. Entonces lo que hay que hacer es subirlos. Los impuestos vienen a ser eternos. Y solo cambian para engordar. Como algunos políticos.