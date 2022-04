Gitanos, guerreros en Europa

Dice el tópico que la historia la escriben los vencedores. Y quizá es una frase muy gastada, pero no por eso deja de ser menos cierta. Quien gana impone su relato porque tiene los medios para hacerlo. Por eso conocemos la vida y milagros de todas las familias reales europeas desde tiempos inmemoriales, pero no sabríamos explicar cómo era la vida de nuestros tatarabuelos. De hecho, es casi seguro que no sepamos ni cómo se llamaban. Y ya no hablamos de las tatarabuelas, porque de estas aún conocemos menos cosas. Las mujeres han sido sistemáticamente desterradas de la historia. Es uno de los colectivos más discriminados en la investigación histórica, pero no el único.

Uno de los casos más flagrantes es el del pueblo gitano. Dejar a alguien sin pasado es el primer paso para hacerlo desaparecer, porque sin profundizar en las raíces de un grupo humano, difícilmente se podrá entender cómo son sus miembros y mucho menos respetarlos. Por tanto, hay carta blanca para que sean discriminados, perseguidos, criminalizados y aniquilados.

En este espacio, en otras ocasiones ya hemos demostrado que el pueblo gitano tiene mucha historia. Si podemos explicarla es gracias al trabajo de historiadores como Sarah Carmona, que lleva años dedicándose a este tema. Leer sus textos es sumergirse en unos episodios y hechos desconocidos para la mayoría de nosotros, porque no aparecen en los libros de historia generalista.

La comunidad científica coincide en situar el origen de los Rrom en el subcontinente indio. Allí fueron forzados a formar parte de las tropas de los Gaznévidas, una dinastía que extendía su control hasta Asia central y que obligaba a sus prisioneros a combatir como soldados esclavos. Los principales enemigos de los Gaznévidas eran los Selyúcidas, una dinastía suní vecina. Ambas estirpes estaban en conflicto constante por controlar la zona que se extendía desde la India hasta Turquía. El momento culminante de aquella rivalidad llegó en 1044. Durante tres días de mayo se enfrentaron en la batalla de Dandanaqan. Pese a ser inferiores en número, los selyúcidas consiguieron la victoria y, además, persiguieron a los derrotados, que escapaban hacia el oeste. Esto provocó muchos desplazamientos migratorios. Entre ellos el de los Rroms, que llegaron a las tierras limítrofes del Imperio bizantino. Es decir, donde ahora en el mapa situaríamos a Azerbaiyán y Armenia.

En aquella época las fronteras eran difusas y los ejércitos se hacían y deshacían contratando tropas mercenarias. Carmona apunta la posibilidad de que los bizantinos incorporaran a sus filas a aquellos combatientes que huían de tierras indias para que defendieran sus dominios en Armenia ante la presión selyúcida. El problema es que de esa época existen muy pocas fuentes primarias, y por lo tanto no se pueden sostener de manera irrefutable estas hipótesis.

Aun así, hay pocas dudas de que fue allí, entre los siglos XI y XII, cuando se empezó a perfilar la identidad gitana fruto de una mezcla de creencias y tradiciones, que iban desde el cristianismo hasta el hinduismo, acumuladas a lo largo de su periplo. Además, tenían una organización social particular basada en clanes, y quienes no se dedicaban a guerrear practicaban el nomadismo comercial. Y todo esto con una base cultural y lingüística procedente de la India.

A partir de ese momento se dispersaron, en parte ya empujados por el rechazo que generaban por el hecho de tener unas costumbres propias. Ahora bien, a la hora de servir de mercenarios, quienes los contrataban no tenían tantas manías. Alrededor de 1500, Venecia, que entonces era república independiente y una de las principales potencias del Mediterráneo Occidental, se valió de sus servicios para defender las posesiones que tenía en la zona del Peloponeso (actualmente Grecia). Esto significa que durante la Edad Media los gitanos empezaron a estar presentes en todo el Viejo Continente. Cómo y cuándo llegaron a cada país son cuestiones que todavía no están bien resueltas, precisamente porque nadie se ha preocupado en serio de responderlas. El desprecio y el desdén tienen mucha fuerza y siguen alimentando clichés basados más en leyendas que en realidades históricas.

Nomenclátor

Gràcia: de Poble Romaní a Poble Gitano

Con motivo de la conmemoración del 8 de abril, en la Vila de Gràcia, en Barcelona, se celebran una serie de actos en la plaza que hasta ahora se llamaba del Poble Romaní, y que se ha rebautizado como del Poble Gitano. No se trata solo de un cambio de nombre, sino de visibilizar un término a menudo estigmatizado. La modificación ha sido promovida por la Asociación de Jóvenes Gitanos de Gràcia.