¡Descorchen el champán!

Abran las botellas de champán. Saquen los foguetes para iluminar el cielo de Canarias. Han salido los nuevos datos del paro y resulta que tenemos mano sobre mano a casi tres mil personas menos. Ya suenan los claros clarines de las notas de prensa.

La alegría, sin embargo, queda empañada por una serie de pequeños detalles. Como por ejemplo que seguimos teniendo más de doscientas mil personas expulsadas del mercado laboral. Y que el mes de marzo de este año de desgracias de 2022 ha descendido el paro veinte veces menos que en marzo del año pasado, en donde bajó en casi sesenta mil personas en toda España. Pero que la realidad no nos vaya a estropear una buena noticia.

En las notas oficiales no se aclara que la creación de empleo se está produciendo porque estamos dopados hasta las trancas. Porque nos han inyectado miles de millones de euros y nuestros avispados gobernantes se han vuelto locos contratando personal para las administraciones públicas.

Estamos en diecinueve millones trescientos mil afiliados a la Seguridad Social. Una cifra histórica. Tan histórica e histérica como el hecho de que en este momento trabajen para la administración pública en España mas empleados que Nunca Jamás, superando de largo los tres millones y medio.

Este país se ha vuelto tan extremadamente idiota que se hace trampas al solitario. Y encima se alegra cuando gana. Mientras en la calle los ciudadanos nos damos a los mil demonios por el incremento del precio de las cosas, hay unos cuantos toletes que se alegran porque la recaudación de impuestos ha subido en los dos primeros meses del año hasta un techo nunca visto de 42.000 millones. Hay que ver qué bien, ¿verdad?

Pero apunten. Las pensiones están indexadas al IPC, por decisión del actual Gobierno. Si llegamos a una media del 8% de incremento este año el gasto en pensiones pasará el que viene de los 185 mil millones de euros. Y si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, la economía se enfría y las malditas primas de riesgo vuelven de visita nos vamos a pegar la hostia del siglo.

Seguimos hablando de transiciones digitales, de modernizaciones, de economías circulares, azules o verdes, pero dentro de no mucho tiempo, nuestra mayor preocupación será llegar a fin de mes. Hay otros, que con el dinero de los impuestos, que no nos bajan ni a tiros, seguirán viviendo como si no pasara nada. Ellos habitarán en el bienestar del Estado. Los demás, en el malestar.