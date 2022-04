Morales se confunde

Estoy de acuerdo con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en que Madrid nos trata a veces como a una colonia. Pero me temo que, debido a algún extraño trastorno, el señor Morales está convencido de que es el presidente de Canarias y no de su isla. «Durante muchos años hemos defendido que una regasificadora, con sus gaseoductos y su necesaria incorporación al gas ciudad para hacerla rentable, no tiene cabida en Canarias» ha dicho. A ver: Madrid solo ha autorizado que haya regasificadoras para las centrales eléctricas y las instalaciones portuarias. Lo del gas ciudad es un invento. Y en segundo lugar, Tenerife, por lo menos hasta ayer, y que yo recuerde, formaba parte de Canarias. Y también tiene Cabildo. Y resulta que el presidente de Tenerife, Pedro Martín sí estaría por el gas: en su caso propone que sea una regasificadora off shore, o sea en el mar. ¿De dónde saca el señor Morales que él es el que va a marcar las estrategias de otra isla que no sea la suya? Porque eso es lo que está haciendo hablando en plural mayestático de Canarias. «Hemos defendido» el «no al gas», dice. No es verdad. Lo ha defendido él.