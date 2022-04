La crueldad de un gobierno

Si cuando todo se hace bien todo puede salir mal, porque la vida es así de injusta, ¿qué puedes esperar cuando vas de chapuza en chapuza?

Algunos pensaron que la decisión de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, entregándoselo a Marruecos atado con un lazo, era fruto de una sofisticada estrategia de España. Un tema de Estado, ya me entienden, donde se sacrifica el mal menor por el bien mayor. Una cosa maquiavélica.

Argelia tenía a España cautiva del gas. Cerrar el gasoducto que pasa por Marruecos –el de mayor capacidad– causó un daño a nuestro país. En las últimas décadas, España se ha convertido en una potencia Europea en capacidad de almacenamiento y transformación del Gas Natural Licuado. Ese que no se quiso instalar en Granadilla. Y ahora toca sustituir el gas argelino por el de Estados Unidos.

Así que cuando se produce la entrega del Sáhara a Marruecos, se comprueba que no estaba hablado con Argelia. O sea, el cabreo argelino no era un postureo. Llamó a consultas de su embajador en España. Y ha mandado varias señales en forma del veto a los vuelos de Iberia hacia ese país y declaraciones políticas sobre la necesidad de «revisar» todos sus acuerdos con España y, entre otros, subirnos los precios del gas como a un «país hostil».

La última crisis con Marruecos se produjo por el acogimiento «por razones humanitarias» de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, enfermo de covid, entrado de forma subrepticia en España e ingresado en un hospital de Logroño. Marruecos se subió por las paredes y la crisis diplomática acabó con la vida política de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

Hace unos días, España entregó a un ex militar argelino, Mohamed Benhlima, reclamado por Argelia por pertenencia a Rachad, un movimiento islamista moderado que Argel tacha de terrorista. Rachad no está considerado terrorista en ninguna lista oficial y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional. Exiliado en España desde 2019, Benhlima seguía denunciando la corrupción en el ejército de su país. España no solo no le dio asilo político, sino que, cruelmente, le entregó a los argelinos.

El acto humanitario de Ghali tuvo un coste. Pero fue algo digno. El de Rachad no parece haber tenido ningún beneficio. Y es indigno. La política de Pedro Sánchez en África no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que es seguro es que no tiene corazón.