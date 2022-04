No es lo que somos, es lo que nos pasa

Calificar a la persona por la situación que padece es una injusticia de la que deberíamos liberarnos. Porque no es lo mismo ser un enfermo, que estar enfermo. No es lo mismo ser preso que estar en una situación de privación de libertad. Puede ser lo mismo en el ámbito de la teoría, pero en la práctica, la forma como se trata a las personas marca una diferencia importante.

La persona, toda persona, cualquier persona, posee una dignidad inalienable e irrenunciable por el hecho de serlo. Nadie le concede esa dignidad; solo se le reconoce, porque ya es suya por el mero hecho de ser persona. La persona desnuda de todo ropaje de noblezas o titulaciones, de riquezas o de situación alguna. La diversidad enriquece a la persona, pero nada le atribuye la dignidad con la que viene a este mundo.

Esta afirmación es un absoluto, un principio fundamental de la convivencia. Esta afirmación es, además, criterio de discernimiento de las estructuras de la sociedad. Lo que beneficia a la persona y responde a su dignidad o lo que no responde a ello son estructuras que podemos, con razón, calificar como buenas o malas. Es la persona el criterio, el espacio de encuentro, el referente ético fundamental. Es, sin duda, la estatura adecuada de una sociedad humana.

Puede caber el reconocimiento institucional, pero nunca la acepción de personas. Puedo considerar excelentísima señora a la rectora de la Universidad porque ocupa un cargo institucional merecedor de reconocimiento, pero como persona tiene la misma dignidad que cualquier miembro de la comunidad universitaria. Puedo decir del Papa Francisco Su Santidad, y reconocer su ministerio vicario, pero ninguna persona es merecedora de menos respeto que él. Lo que hace digno a un ser humano es su condición de persona, y con ello se nace y se vive, porque pertenece a su naturaleza.

Puedo perder la salud, la libertad o todos los bienes materiales. No puedo perder la dignidad de persona. Puedo olvidarme de ello, actuar como si no tuviera dignidad, pero no por ello la pierdo. A quienes conocemos –a la mayoría no los conocemos–, y reconocemos como pobres, excluidos, sin techo, presos, etc., si le colocamos el término «persona» antes, nuestra mirada cambia como de la noche al mediodía. La pobreza no es lo que se es, sino algo que nos ha ocurrido. Y cualquier persona pobre es tan digna como cualquier lector de estas letras que comparto.

Se puede nacer en situación de pobreza, o se nos puede romper la vida y devenir una situación de exclusión severa a cualquiera de nosotros. Pero en ambos casos la dignidad es la misma en cada una de las personas. Y me dirás, ¿para qué sirve esa dignidad? ¿Se puede uno alimentar con esa dignidad? Sirve para educar nuestra mirada. Y cuando se mira bien, la situación cambia.

Después de una actividad didáctica con una técnico de Cáritas Diocesana de Tenerife, esta fue la idea fundamental que recogieron los alumnos y alumnas de la Universidad de La Laguna como la gran novedad. Porque la sociedad está llena de personas; luego serán clientes, pacientes, alumnos o sujetos de atención. Lo fundamental será que todo son personas.