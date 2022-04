La economía circular del Estado

Nuestros políticos se niegan tercamente a bajar impuestos para aliviar el empobrecimiento de la gente. Se resisten como un gato panza arriba porque argumentan el Estado del Bienestar se sostiene con impuestos. Esencialmente es cierto. Pero también se mantiene el tinglado que ha crecido a mayor gloria del bienestar del Estado. O sea, de la casta (¿recuerdan?): los partidos, los sindicatos, las patronales y miles de organismos públicos que en muchos casos no pasan de ser confortables echaderos.

La Educación y la Sanidad gastan en Canarias unos seis mil millones de unos presupuestos que el año pasado pasaron de diez mil. O sea, que hay más cosas bajo el sol, además de los maestros y los sanitarios que siempre se utilizan como argumento para seguir escarbando en las carteras de la gente.

El cabreo social empieza a hacer sonar la tapa del caldero. Los primeros en reaccionar han sido los transportistas, pero no serán los únicos. Tarde o temprano habrá reacciones al incremento de los precios de la energía, de los combustibles o de la alimentación. La vida de diez millones de pensionistas se ha empobrecido de golpe y porrazo y eso tendrá consecuencias, incluso en una sociedad civil tan desarticulada y pasota como la nuestra.

“A mayor pobreza mayor gasto público” es una combinación fatal. Mantener o aumentar la presión fiscal, que incrementa su recaudación con los efectos inflacionarios, son políticas que acaban con la indignación de una clase media harta de pagar y ver cómo buena parte de ese esfuerzo se pierde en el despilfarro, el clientelismo o la burocracia.

Durante los últimos dos años, los ufanos gobiernos, de aquí y de allá, no ha hecho mas que presumir del dinero extraordinario que ha llegado de Europa. Una manta de millones que ha disparado los precios y que se iban a dedicar a la transformación del país. La pregunta pertinente ahora es si esos recursos deben orientarse a la transición o a la supervivencia. Porque los cadáveres solo transitan hacia la nada. Y la economía española se ha convertido en un velatorio.

El Recorte

Recortes de libertad

El Estado fabrica una moneda que es el equivalente al valor de “nuestro” trabajo (apunten la palabra “nuestro”) con la que nos obliga a adquirir vienes y servicios. Desde hace un tiempo nuestros gobiernos han decidido reducir la cantidad de esa moneda de la que podemos disponer. Lo que llamamos “el efectivo”. Es decir, nos imponen que hagamos las transacciones de forma electrónica. El último recorte hecho por la ley contra el blanqueo de capitales establece que los ciudadanos particulares no podemos pagar más de mil euros en billetes. Y el Banco Central Europeo le acaba de dar al Gobierno español una hostia como la de Will Smith en los Oscar. Considera que limitar tanto el efectivo compromete el concepto de curso legal consagrado en el Tratado de la Unión Europea. Entiende que mil euros es una cantidad excesivamente reducida. Y la puntilla, el BCE le recuerda a España algo que se cae de maduro: cualquier problema técnico en un pago con tarjeta podría hacer que una determinada operación no se pudiera realizar, salvo que se cometa una ilegalidad, cuando las personas o entidades que intervienen lo hacen con total legitimidad. No se puede decir más claro.