Con Brigitte Beier en el Molino de Ana

Brigitte Beier es una ciudadana alemana nacida en Reimsmsheid (Düsseldorf), comprometida con el arte y la cultura y de hecho es miembro de la Federación internacional cultural femenina, entre otras organizaciones. Según me contó hace unos días en la cafetería La Luna, en el Puerto de la Cruz, lleva desde 1985 exponiendo cuadros en diferentes países europeos. En Alemania, tanto en Colonia como en Düsseldorf; en Francia: en París y Montecarlo; en España, tanto en Zaragoza como en Tenerife; en Grecia, en Rumanía, en Turquía, en Holanda y en Irán pero solo con mujeres. Siempre en galerías exitosas y famosas, me insistió.

La primera vez que vino a Tenerife con la pintura fue a principios del siglo XXI y apostó por Chayofa, en Arona en el año de 2001. Ahora vuelve, en compañía de su esposo, Klaus, para presentar en sociedad una veintena de lienzos acrílicos sobre las aguas de los montes en el Molino de Ana, uno de los más llamativos de los incluidos en la lista de Bienes Culturales del Acueducto de Los Molinos de La Orotava, declarado en 2006 después de un largo proceso administrativo. Brigitte volvió en 2002 para colgar sus cuadros en el Museo del Vino de El Sauzal. Continuó en 2004 en el casino de Taoro en el Puerto de la Cruz y ese mismo año continuó en el hotel Mencey de la capital tinerfeña y en la Finca del Arte en Chayofa. En 2005 volvió al sur de la isla y expuso su obra abstracta en la Bahía del Arte en Adeje, y dos años más tarde en el Centro Cultural de Los Cristianos. En el año 2008 conoció por vez primera el histórico castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz, ciudad turística donde apostó residir. Tuve la oportunidad de presentarla por recomendación de un responsable cultural del ayuntamiento portuense, a pesar de ser un simple aficionado a la pintura. Años después, en 2019, tuve la suerte de compartir con Brigitte la Fiesta de la Primavera y por ello expuso de nuevo en el castillo portuense.

Ello me permitió invitarla en este año tan revuelto, 2022, a que participara de nuevo en otra Fiesta primaveral y a que subiera a la Villa de La Orotava y expusiera parte de su obra en el Molino de Ana, el de Cubo Alto, situado al principio del Acueducto en La Piedad. Así fue y en la última semana de marzo, donde conviven los días internacionales de los árboles y el agua, inauguramos el sábado 26 de marzo la exposición Las aguas de los montes en colaboración con el Ayuntamiento de La Villa orotavense. Asistieron una veintena de personas que comprobaron que en ese molino ya no se muelen cereales para conseguir gofio sino cultura para mejorar nuestros conocimientos, en colaboración con el ayuntamiento. Además de la concejala Delia Escobar, responsable del Patrimonio y del Turismo, que intervino con un mensaje abierto, asistió el concejal Luis Perera, responsable del área de Medio Ambiente municipal. También saludamos a profesores jubilados, a guías de turismo, a miembros de la ACH (Asociación Cultural Humboldt), así como a un significativo grupo de mujeres preocupadas e interesadas en los temas actuales derivados de la pandemia de la covid, de las consecuencias hidráulicas de la erupción volcánica en la isla de La Palma, del impacto de la guerra de Ucrania, sin olvidar el Sahara.

Razones profesionales me llevaron a contar mi visión acerca de los cuadros de Brigitte y su relación con las aguas y los montes. Principalmente en el municipio de La Orotava, en El Hierro por el Garoé y en La Gomera por el parque nacional de Garajonay y el traspaso de su gestión al Cabildo insular. De La Orotava hablé sobre el reparto de los montes según los pisos de vegetación y el aprovechamiento de las aguas. Mi intervención fue después de proyectar en la casa de los molineros el documental De Aguamansa a la Cruz Verde, realizado en 2014 por los hermanos Edis, con ocasión de la redacción de un libro sobre La Orotava Energética, en el marco del binomio Agua-Energía. El personal invitado y el matrimonio Beier se quedaron sorprendidos de cómo se escribe con agua la historia de La Orotava, tal como me comentó hace años el historiador Manuel Rodríguez Mesa. Por eso recité algunos Versos del Agua escritos por la poeta cubana Dulce María Loynaz, en 1947, donde no faltaron la cascada, la neblina, la nieve y la nube. De esta transmutación del agua sabe mucho La Orotava.

Los cuadros de Brigitte, colocados entre piedras, matorrales, arbustos y árboles, estarán expuestos en el Molino de Ana hasta el domingo 3 de abril. En la pared de la casa de los molineros resaltan el Teide con los pinos canarios a sus pies y el mítico e histórico Garoé herreño. El resto está repartido por las paredes del patio, la escalera que sube al cubo y los bancos de piedra bajo la acequia y el acueducto. Como bien señaló la pintora alemana, nunca había expuesto en un jardín tan romántico como el que encontró en el Molino de Ana. Una obra, un bien de interés cultural del que se ha escrito un libro por parte de Manuel Méndez y este relator, que pronto será presentado en sociedad por parte del ayuntamiento de la Villa y de la amiga Ana, casi seguro en mayo próximo en los jardines del molino.