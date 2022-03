Fin de sesión

Ayer se celebró, con secreto masónico, la segunda sesión del pleno del Parlamento de Canarias en donde se debatía el estado en el que está el pueblo de estas siete colillas en el cenicero del Atlántico. A la gente, en la calle, le bastarían diez segundos para hacer un diagnóstico. Si usted pregunta cómo está Canarias casi seguro que la respuesta inmediata sería: «jodida». Los setenta diputados necesitaron cuarenta y ocho horas para llegar a otra conclusión: está que da gusto verla. Con problemillas, sí; pero nada grave. Y uno se pregunta ¿cómo puede ser que piensen así? Pues muy fácil. Si cualquiera de nosotros cobrase cinco mil euros, trabajase diez o doce días al mes y tuviese varios periodos de vacaciones al año tendría que estar muy mal de la azotea para decir que las cosas le van mal. Me revientan los populismos de izquierdas y de derechas que hablan de «la casta» y denigran la democracia, porque no existe un mejor sistema para convivir. Pero son los propios partidos políticos los que se están suicidando con todo éxito. Mucha solidaridad con los ucranianos y los saharauis, pero no han tenido ni un gesto de empatía con los contribuyentes canarios. Dos días… ¿Para qué? Muchas gracias por nada.