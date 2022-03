¿Crisis? ¿Qué crisis?

Nadie aplaudió, pero debieron. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, hizo caso ayer del viejo principio que dice que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Su discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Guanche duró poco más de una hora. No fue el terrible e inacabable tostón que suelen regalarnos los políticos en la tribuna de oradores, encantados de escucharse a sí mismos. A partir de ahí todo fue a peor.

Para el Gobierno, este país está que te cagas. Por ejemplo, hay más personas trabajando que nunca. Claro que igual tiene que ver que en la islas hemos pasado, en cinco años, de 134.000 empleados públicos a 183.000. Por este camino el Gobierno puede conseguir el pleno empleo, sobre la base de contratar a los dos millones doscientos mil canarios, incluyendo los niños de teta que, por aptitudes, podrían pasar directamente a ocupar un ministerio.

El presidente pasó velozmente por las espinas del higo pico que le dejaron de regalo desde Madrid con el tema del Sáhara. Canarias, dijo, está por una solución «justa, duradera y aceptada por las partes». O sea, que está contra Pedro Sánchez. Porque lo que ha pactado con Marruecos ni es justo ni está aceptado por una de las partes.

Torres desgranó los éxitos del año de adversidades que siguió al año de desgracias. Una legislatura gafe. Y habló de lo bien que lo han hecho las administraciones a su cargo: o sea, la Comunidad Autónoma y las Cámaras de Comercio.

El debate, en suma, fue lo que se espera de todo esto. Un aburrimiento inútil. Setenta diputados, el Gobierno y la prensa en las tribunas. Y la gente en la calle ocupada en sus cosas importantes. El presidente Torres, no obstante, tuvo inefables momentos de esplendor. Como cuando dijo «que no se pague, en el caso de la leche, un precio por debajo de su coste de producción» (¿coste de dónde? ¿De Holanda? ¿De Asturias?). Y lo mejor, que eso tiene que pasar «para que haya beneficio para el ganadero» canario y consiguiendo «que el precio final no repercuta en el ciudadano». Simplemente genial. La cuadratura del círculo. La leche la pagarán las vacas.

Esta fue, en suma, la crónica del día: Canarias está mejor que nunca con el mal gobierno de siempre. Y disuélvanse, que ya han cobrado las dietas. Todos están con los pobrecitos saharauis pero nadie va a mover un dedo. Y las obras de ampliación del nuevo edificio del Parlamento (ese que no iba a costar ni un duro más) siguen a buen ritmo.