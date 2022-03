El soldado rebelde

Desde este pequeño recipiente de vida, te digo que asistir a la muerte de mis hermanos no entraba en mis planes. Órdenes son órdenes, escuché cómo el comandante arengaba a nuestro batallón de espermatozoides con cierta desgana interior. Yo me fijo en esas cosas, cuando percibo que no te cuentan la verdad, que los jefes también dudan, pero terminan obedeciendo, porque los instruyeron para ensalzar la gloria de otro orgasmo sin más argumentos que los de la ciega creencia en la cadena de mando. No pienses, lustra tus botas de asesino y agárrate a lo que sea para demostrar que eres un esclavo ganador. Tras el trance de la eyaculación, intuí que no sería la primera ni la última vez que tendría que cometer desmanes y atropellos en nombre de no sé qué extraño orgullo competitivo. Y me siento solo, mientras escucho el boom bang amortiguado por la protección del líquido amniótico. Y me doy cuenta de que dejé de ser el mismo, cuando completé la misión de fecundar el óvulo sin tiempo para meditarlo. Y prosigue mi transformación, una bola de células que no para de dividirse. Sospecho que, en un futuro cercano, mis engendradores me condicionarán con su enorme montón de prejuicios, miedos y complejos. Y me vuelvo a enroscar en el plasma, tranquilo, aguardo a que me obliguen a salir, para asignarme una identidad, un estigma social, una raza, una herencia cultural, un odio, un amor. Estoy abocado a existir para admirar y ser admirado, bajo la tiranía de un destino orquestado por una feroz trama organizada. Te digo que hay mucha mierda hostil escrita en mi ADN, toda esa violencia, que no me permite rescatar ni un milímetro de libre albedrío. A veces, me sorprendo fantaseando con arrancarme el cordón umbilical y asumir la rebeldía de negarme a seguir con esta infeliz patraña.

