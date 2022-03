La perspectiva terrible

¡Qué terrible perspectiva!

Estamos sensibilizados especialmente con lo que nos está ocurriendo a los europeos en Ucrania. Llevamos cuatro semanas en las que es un tema permanente en los informativos. El fondo del asunto nos cuesta un poco a todos descubrirlo, pero estamos seguros que no ha sido una buena acción invadir a un país soberano ni bombardear sus instalaciones esenciales. Y las represalias económicas y la colaboración internacional se ha hecho efectiva de muchas maneras con el pueblo ucraniano. Hasta muchos ciudadanos rusos han manifestado su solidaridad con ellos y su disconformidad con el método bélico de resolución del conflicto.

Pero me he entretenido un poco rebuscando en internet en torno al tema conflictos y guerras actuales en el mundo año 2022. Y –qué barbaridad– me he quedado seriamente impresionado. Recordé enseguida lo que el papa Francisco lleva diciendo desde el inicio de su pontificado: «Estamos asistiendo a una tercera guerra mundial en pequeñas dosis». Porque el mundo está envuelto en conflictos armados y, no pocas naciones, en guerras activas. Estamos en guerra.

Seguimos instalados en la dinámica de la ley de la selva. No hemos superado el tribalismo y el aislamiento. Seguimos sintiendo los efectos del imperialismo y el afán de dominio. Mantenemos la lucha de conquista. Nos hemos mantenidos a ambos lados del viejo muro, atrincherados y armándonos para el combate. Toda la historia se mantiene activa en nuestra tierra. Como si más de dos milenios de historia no nos hayan hecho madurar como humanidad.

¿Qué nos ocurre? Si ninguno de nosotros, salvadas especiales excepciones, vamos a alcanzar los 100 años de vida terrena. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos están moviendo para vivir en clave de aniquilación mutua?

¡Qué terrible perspectiva!

Porque solo urgue en los conflictos bélicos internacionales. Porque si encogemos el zoom de nuestra perspectiva y miramos nuestra casa nacional, nuestros conflictos internos interregionales, intermunicipales, etc., donde la crispación, la sospecha, el recuerdo de los agravios, y tantos otros movimientos sociológicos nos dibujan en guerras no armadas muy, pero que muy, activas.

No añadimos los conflictos de violencia doméstica e intrafamiliar. La violencia de bandas rivales y de machetes brillantes. Estamos en guerra. Somos una humanidad violenta y violentada. Somos un producto inflamable al que no hay forma de proteger de tantas chispas que revolotean nuestro espacio.

¡Qué terrible perspectiva!

Para que me vengan a decir que aquello del pecado original es un mito preilustrado. Una humanidad contagiada de un veneno que se ha hecho dueño de los ríos de la historia. Habrá que buscar solución allí donde la solución está.