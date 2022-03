Bajar impuestos sí baja los precios

Está en la naturaleza de los seres vivos luchar por su propia supervivencia. Así que es de lo más normal que la burocracia defienda ferozmente los nutrientes de lo que vive: los impuestos. El dinero que pagan los trabajadores y empresas se convierte en los recursos que sostienen servicios públicos. Pero también sirve para mantener los privilegios y el derroche de la casta.

Los teólogos de la izquierda –más Estado y menos mercado– sostienen que bajar los impuestos no sirve para abaratar los bienes y servicios de la sociedad. Este argumento, qué ironía, lo toman prestado de sus enemigos neoliberales. La afirmación establece que si a un litro de gasolina le quitas cincuenta céntimos de impuestos, el precio de venta al público no bajaría esos cincuenta céntimos porque a la larga se los quedarían las empresas. Eso es mucho suponer. Pero, además, eso solo ocurriría con el transcurso del tiempo, porque de forma inmediata el precio bajaría en 50 céntimos.

No deja de tener su gracia que los estatistas de izquierda adopten, cuando les conviene, el argumentario liberal. Porque esa doctrina también sostiene que si emites 2 billones de euros y los inyectas en el mercado vas a producir una inflación que te va a comer por las patas. Y a nadie le importó mucho esa consecuencia a la hora de adoptar una decisión tan aplaudida.

Bajar los impuestos sí abarata los precios, diga lo que diga Agamenón o su porquero. Lo que ocurre es que el Estado del bienestar se sostiene en el Estado fiscal. Si no hay dinero no hay servicios públicos esenciales, como la Educación o la Salud Pública. Pero ahí entramos en el terreno del sentido común: de igual forma que una fiscalidad insuficiente perjudica a los ciudadanos, porque no reciben buenos servicios públicos, una presión fiscal desmedida los empobrece y reduce su calidad de vida.

Conviene no olvidar que en este país hay casi un 30% de ciudadanos que viven en la economía sumergida y no pagan impuestos, aunque reciben servicios públicos. Su parte recae sobre los bolsillos de los demás trabajadores, cuyos salarios se encuentran a la cola de Europa.

Bajar impuestos baja los precios. No crean las mentiras que les cuentan. Lo que ocurre es que en un escenario de inflación, los precios seguirán escalando y se tragarán las rebajas fiscales. Pero exactamente igual pasa con los salarios. Y ya verán como todos los que defienden que no se baje la fiscalidad acaban defendiendo que suban las retribuciones y gastos públicos.