Canarias no es España. No es que lo digan los independentistas, que sería lo normal; es que ya lo confirman los periódicos madrileños que se autodenominan “prensa nacional”, como si la de provincias fuera del extranjero. Lean lo que han publicado: “ Nuestro país es, desde la mañana de ayer, el más contaminado por microparticulas del mundo”. La frase se refiere a la calima que llegó hace unos días a godilandia y que para los medios “nacionales”constituye un acontecimiento excepcional, que ha salido en todas las cadenas de televisión como si fuera el aterrizaje de unos extraterrestres. Como quiera que en Canarias la calima es algo tan habitual como la vida misma y que hace un par de años, tuvimos un episodio de polvo sahariano en el que apenas nos veíamos la punta de la nariz, es de suponer que no somos parte de ese “país” del que hablan los medios continentales. Porque el episodio de polvo en suspensión que tuvieron ellos es una coña marinera si se compara con el chocolate que nos tocó vivir hace bastante poco aquí en las islas. Se comprueba, por lo tanto, que incluso sin calima no suelen ver más allá de Cádiz.