Que sí y que no

Suele ocurrir que cuando alguien no gobierna deja de ser noticia. Los palos solo le llueven al olivo que tiene aceitunas. Pero hay gente que se las arregla para ser objeto de la crítica incluso en la oposición. No hay más que ver esas Cumbres Borrascosas protagonizadas en el PP por Díaz Ayuso y Pablo Casado, en paz descanse. Esta semana, el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha dicho que su partido no pactará con Vox. Lo que para nada llamaría la atención si no fuera que el alcalde de esta mortecina capital llamada Santa Cruz, José Bermúdez, ha dicho que pactará con Vox, si es necesario. Y entonces la gente se queda a cuadros. ¿El señor Bermúdez milita en el mismo partido que su secretario general o es que Coalición viene a ser la casa de Tócame Roque? ¿Es Santa Cruz es un menceyato independiente que va a su bola? ¿O es un zasca de uno al otro o del otro al uno? No sé cuál de las opciones es la respuesta acertada, pero vaya por delante que es muy emocionante ver cómo los partidos lavan sus calzoncillos a la vista de todo el mundo, como debe ser. Eso nos permite a los demás, en estos tiempos ominosos, partirnos la caja de la risa.