Ordeñar o no ordeñar, he ahí el dilema

Cuando tienes una vaca, le das poco de comer y sacas demasiada leche, es bastante probable que termines sin leche y sin vaca. Porque debe existir un equilibrio entre alimentarla y ordeñarla. Pero cuando se trata de millones de contribuyentes, el volumen de la explotación hace perder el tino a los que nos aprietan las ubres de la cartera.

El Gobierno de Canarias ha dicho que no puede bajar los impuestos porque ya están al «cero por ciento». Es decir, que los 290 millones que recaudó la Hacienda canaria por los combustibles son el resultado mágico de aplicar el «cero por ciento» sobre las gasolinas y el gasoil. Y hay un «cero por ciento» de 55 millones que le clavaron a los canarios que heredaron, 248 que le trincaron a los que vendieron algo, 60 millones de firmar en las notarías o 1.297 millones de las cosas que compramos. ¡Ah! Y que no se me olvide el «cero por ciento» de 188 millones que pagan las importaciones. En total, dos mil trescientos millones que pagamos los canarios el año pasado. ¡Qué suerte vivir aquí! Un verdadero paraíso fiscal. Latitud «cero por ciento».

Parece que los gobiernos no viven en nuestro mismo planeta. Miren las cifras. En 2019, el año en que empezamos a hincar el pico, los gastos de personal del Gobierno guanche fueron 3.152 millones de euros y los de funcionamiento 1.172 millones. Luego vino el 2020 (no hace falta que les recuerde cómo fue el maldito año) y el Gobierno gastó aún más dinero: 3.370 millones en personal y 1.181 en funcionamiento. Y el año pasado, 2021 se pulieron 3.576 millones en personal y 1.227 en gastos de funcionamiento.

Si en los tres peores años de nuestra economía y especialmente en el que se derrumbó nuestro PIB un 20% (en más de diez mil millones) fueron incapaces de apretarse el cinturón, ¿cómo vamos a esperar que ahora se planteen reducir los impuestos con los que se mantiene el chiringuito?

Ojalá los pesimistas nos equivoquemos de cabo a rabo (con perdón). Se acabe la guerra en Ucrania. El turismo llegue este año. Y la estanflación se esfume. Y los pajaritos canten y las nubes se levanten. Ojalá. Porque si seguimos por este camino, con los precios disparatados, la gasolina al precio del Chanel Nº5 y los sueldos congelados como los langostinos, se van a quedar sin nada que ordeñar en dos telediarios. Y será una ironía, porque de lo único que vamos sobrados en esta tierra es de mala leche.