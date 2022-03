A la cola, por favor

¿El fin del mundo? De uno en uno, por favor. Que el meteorito se ponga a la cola, detrás de la pandemia, de la tercera guerra mundial y el holocausto nuclear. El coronavirus está desapareciendo de los informativos. Y como ocurre con el árbol que cae en el bosque sin que nadie lo vea, ya no existe. Aunque siga matando. Si la observación de la realidad altera la propia realidad, nunca como ahora, donde lo que pasa solo es lo que observan los medios de intoxicación de masas. Hoy habrán muerto un par de personas más por coronavirus en Canarias, pero ya nadie se inmuta. Dos muertos diarios y como si nada. Las autoridades sanitarias consideran que Ucrania es el escenario para una nueva eclosión de la pandemia. Porque cuando estás preocupado de que no te vuelen la cabeza te vuelves laxo con la mascarilla. El virus se está transportando en los 2,7 millones de personas que han huido, masivamente, hacia Polonia o Moldavia. El caldo de cultivo perfecto: baja tasa de vacunación, hacinamiento, temperaturas muy bajas con gente en interiores… China ha puesto en confinamiento a 17 millones de personas. En Europa hemos decretado que ya no importa.