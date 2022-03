Los trastornos mentales graves se disparan entre los jóvenes

Los trastornos mentales graves afectan a un 4% de la población y, en los últimos años, su incremento entre los jóvenes ha sido tal que se percibe a diario en todas las consultas de psiquiatría del país, donde cada vez llegan más casos de esquizofrenia, trastorno obsesivo, bipolar. «Son casos tremendamente graves porque son enfermos que empiezan a tener problemas desde muy jóvenes. Son perfiles de entre 15 y 30 años que, en muchos casos, no pueden desarrollar una labor profesional y se quedan con una pensión no contributiva. Es decir, unos 400 euros con los que es muy difícil vivir», asegura Carmelo Pelegrín, jefe de Psiquiatría del hospital universitario San Jorge de Huesca. A ello se suma la otra gran problemática de las enfermedades de salud mental: la estigmatización. «Las encuestas dicen que el 50% o el 60% de la población los consideran vagos, enfermos que no quieren trabajar o peligrosos. Sus vidas son muy difíciles», añade Pelegrín, quien desde su experiencia ha visto como sus consultas por trastornos mentales graves han ido a más. «Cuando yo hice la residencia hace años en Madrid, solo dos personas ingresaron por trastorno de personalidad. Ahora, el 25% de los ingresos en las plantas de Psiquiatría de los hospitales de España son por este motivo», afirma el especialista. El motivo de este cambio, según el psiquiatra, está en la sociedad. «Hay una serie de factores que tristemente están afectando. Por un lado, está la desestructuración de las familias y la imposibilidad de los padres a poner límites a sus hijos. Hay un consumo precoz de drogas entre los jóvenes que está haciendo mucho daño, con niños y niñas que toman cannabis con 13 años», afirma Pelegrín. El consumo de cocaína y de metanfetaminas a edades tempranas desencadena en problemas de salud mental como el trastorno de personalidad. «Hay un abuso de estas sustancias muy elevado. Es preocupante y es una realidad que hoy en día llena las plantas de Psiquiatría», asegura el especialista. «Se está normalizando el consumo de estas drogas, que suponen además graves repercusiones de índole social, familiar y económico», matiza. Por otro lado, el uso «inapropiado» de las redes sociales también está derivando en un aumento de las enfermedades. «La sexualidad se está aprendiendo con internet y hay consecuencias intolerables de abusos y violaciones a mujeres en grupo que no se habían visto antes. Estamos convirtiendo una sociedad cada vez menos resistente a la frustración y eso deriva en actitudes aberrantes», reflexiona Pelegrín.

Suicidios Otra consecuencia del aumento de las enfermedades de salud mental en los últimos tiempos está en el incremento de los suicidios, de los que se ha detectado una subida latente, sobre todo entre la gente joven. «Tener una patología mental multiplica por 86 el riesgo de suicidio. Algunas comunidades cuentan con planes de prevención, pero queda mucho recorrido y hay que incidir en cómo evitar que se generen estas situaciones», apunta. La pandemia, sin ir más lejos, ha evidenciado una subida de estos casos. «Para mí fue una sorpresa la gran afección de la pandemia entre la gente joven, pero es verdad que ha habido muchos trastornos alimentarios, autolesiones y suicidios derivados de esa angustia. Los jóvenes necesitan socializar y se han visto retraídos», explica Pelegrín. Si los trastornos mentales graves han experimentado un incremento, todavía lo han hecho más los comunes. «La depresión, el trastorno de la conducta alimentaria o el alzhéimer son patologías emergentes que requieren de recursos y de una atención multidisciplinar en salud mental que no está cubierta al 100%», señala. La falta de camas y de unidades para estos pacientes es una realidad que afecta prácticamente a todas las comunidades. «No quiero vivir escondido» Apenas tenía 7 años cuando Carlos Cabot sufrió bullying. Él no era consciente de la implicación que conllevaba la palabra, pero recuerda que el motivo de ese acoso escolar era su baja estatura. Sin él saberlo, Cabot empezaba entonces una trayectoria personal y vital que iba a estar marcada por la enfermedad mental y por la lucha constante «por ser como los demás». Diagnosticado a una edad muy temprana de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), este vecino de Jaca (Huesca) padeció también anorexia y bulimia en su juventud. «Después de eso me quedaría una ansiedad y depresión crónica con etapas mejores y peores», dice. Ahora, a sus 49 años, padece un trastorno bipolar que le obliga a tomar medicación y que le apartó hace ya un tiempo de su vida laboral. «Tenía una vida plena. Viajaba mucho, con continuos cambios de residencia, y a Jaca llegué como director del hotel Barceló, pero la depresión fue anulándome y me vi obligado a dejar mi trabajo por incapacidad», relata. El agravamiento de su enfermedad, además, le ha llevado a estar ingresado en algunas ocasiones. Desde hace cinco años, su refugio (con permiso de su mujer, sus hijos y su familia) está en la escritura y, concretamente, en la temática de ciencia ficción. Esta le ha ayudado en su enfermedad. «Mi mente tiene grandes lagunas de memoria, así que he desarrollado mi imaginación y mi creatividad al máximo porque en el mundo real me cuesta enormemente desenvolverme», explica. La «incomprensión» de la sociedad es, precisamente, lo peor que lleva Cabot. «Acepto que tengo una enfermedad grave, pero no quiero vivir escondido de cara a la gente ni vivir una mentira. Yo soy muchísimo más que mi enfermedad por mi bagaje profesional, personal y tengo muchas cosas que ofrecer a la sociedad», cuenta. Su experiencia personal y su ímpetu le han llevado a crear una asociación pro salud mental con la que únicamente tiene un objetivo: ayudar. Se llama El Madroño y tiene carácter nacional. «He aprovechado una debilidad para sacar la parte positiva de ella, que es la experiencia para ayudar a las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. Damos información, diálogo, reconocimiento, contamos con la implicación de las empresas, y defendemos una mayor asignación de presupuesto y medios por parte del Estado para los hospitales y centros de salud mental», explica. Integración social Cabot, que ha sido voluntario de Cruz Roja durante muchos años, trabaja media jornada en tareas de apoyo a Improving, una empresa dedicada a la formación y consultoría donde la responsabilidad social forma parte de su estrategia. La entidad apoya a El Madroño y la iniciativa de Carlos. «Para Improving, formar parte de este proyecto nos da la ocasión de ampliar nuestro conocimiento y responsabilidad empresarial con la salud mental. Las empresas juegan un papel muy importante, tanto a nivel de prevención como de integración social y laboral. Afrontamos el reto con ilusión», señala. Cabot sufrió dos fuertes depresiones, ya como fruto de su trastorno grave, que fueron las que le llevaron a la incapacidad laboral. «En una de ellas se deprimió tanto que fue incapaz de coger el coche para ir a trabajar a Formigal, donde era director de un hotel», cuenta Carmelo Pelegrín, su psiquiatra y jefe de la especialidad en el hospital San Jorge de Huesca. «La siguiente estaba trabajando en los Escolapios de Jaca, donde llevaba las cuentas y la contabilidad, pero a pesar de ser una persona muy inteligente empezó a sufrir un deterioro cognitivo que le anuló por completo», añade el doctor. Cabot, quien también toca la viola y pinta cuadros con acuarela, tiene en Pelegrín algo así como su tabla de salvación. «No todos los psiquiatras te dan su teléfono personal para cuando estás mal y a mí él me lo dio desde el principio. No es lo mismo llamar al hospital que a una persona que sabes que está ahí de inmediato», remata un emocionado Carlos.