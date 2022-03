Un juego electoral

Desde la derecha se dieron gusto con el Gobierno Frankestein. A Pedro Sánchez le dieron hasta el en carné de identidad porque había negado que fuera a pactar con Pablo Iglesias. Y lo hizo. Que no iba a dar indultos a los políticos catalanes. Y lo hizo. Que no iba a pactar con Bildu. Y lo hizo. Ahora resulta que es al revés. En el PSOE le están zumbando a Núñez Feijoo y al PP por firmar un pacto con Vox en Castilla y León. Les acusan de ser el primer país de Europa que abre la puerta del Gobierno a la ultraderecha. Así estamos: los conservadores acusan a los socialistas de gobernar con la ultraizquierda. Y los socialistas a los conservadores de hacerlo con la ultraderecha. ¿Saben cómo podrían evitarlo? Con un pacto de los dos grandes partidos permitiendo que se gobierne sin necesidad de apoyo de extremistas. Pero no se hace porque, en realidad, a los grandes partidos no les importa realmente el bienestar de los ciudadanos. Lo que les importa es el postureo electoral. Y desgastarse mutuamente. Por eso practican una pelea de patio de colegio que termina al final perjudicando la estabilidad y la gobernabilidad. ¡Que les den morcilla a los dos!.