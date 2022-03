Se cumplen cien años del nacimiento del actor José Luis López Vázquez (JLLV). El periódico EL PAÍS, en su edición del viernes 11 de marzo de 2022, dedica la página 32 completa a este personaje del cine español.

A mí me había impresionado como actor dramático, en la tragedia de La Cabina, cuando se queda irremediablemente encerrado en medio de un verano caluroso, en una cabina de teléfono, en una especia de plaza deshabitada; eso me produjo estupor, miedo y hasta una sensación inenarrable de terror con su secuencia final apabullante.

Pero la vis cómica de JLLV como actor no me llenaba en absoluto, no participaba de sus gestos repetitivos de su rostro, y en especial en aquellas películas de tiempos del franquismo, horteras, con mucho pelo de la dehesa, un aro por el que tuvieron que pasar muy buenos actores españoles, con la censura encorsetada, para llevar las relaciones erótico/sexuales con el otro sexo, a alturas irreconciliables con la cordura y la simple moralidad actoral.

Pero leo en esa página que menciono un artículo de Manuel Vilas, que contiene una parrafada sobre JLLV que me ha hecho cambiar de opinión, y que no me resisto a calcar y repetir aquí entrecomillada:

«… me fascinó su manera atropellada de hablar, su gesticulación incesante, su fraseo, la emocionalidad festiva y ocurrente con que hablaba el castellano».

Y además su cuerpo (copio otra vez de Vilas): «… capaz de representar a miles de españoles que fueron calvos, pequeñitos de estatura, feos, con gafas de pasta, y con bigote».

Me inclino y cambio y acato la opinión de Vilas. Me ha convencido.

Cien años hace ahora que nació JLLV, actor representante de la españolidad más reconcentrada.