Bajen los p… impuestos

Se ha celebrado la pomposa conferencia de presidentes en La Palma. Una especie de homenaje al pueblo de la isla, pero sin el pueblo de la isla. Una concentración del poder, blindado por un cuidadoso despliegue de seguridad. Todo por la gente, pero sin la gente no va a ser que la gente proteste. ¿Y qué han decidido los prebostes en esa reunión tan televisiva? Pues uno de sus acuerdos es llegar a un acuerdo para bajar los impuestos. Mala cosa para el Gobierno guanche, que dice lo contrario.

Un político debe tener buen olfato. Entre la gasolina del coche para ir al trabajo, la cesta de la compra y la factura de la luz a la gente le están saliendo canas del susto. Y cada vez que sacan la cartera saben que una parte muy importante de lo que está pagando (cada vez más, porque el porcentaje se aplica sobre un mayor precio) es dinero que se mete en el bolsillo la hacienda pública.

El discurso es que hay que mantener el estado del bienestar. ¿Pero qué bienestar? ¿El suyo? No existe bienestar cuando no puedes llegar a fin de mes. Cuando te aprietas el cinturón hasta que te sale la lengua. Los precios no hacen más que subir y los salarios privados viven al fondo del congelador.

Canarias lleva dos años presumiendo de la cantidad de millones que han llegado de Europa y de Madrid. Tres mil millones más el año pasado, he llegado a leer. Si nos sale el dinero por las orejas ¿qué problema hay para dejar respirar a los contribuyentes? Lo importante ahora no es la transición digital, sino la intestinal. Con los precios del transporte y la energía disparados, si el turismo europeo se desploma nos vamos a pegar el enésimo estampido. La vida se va a poner muy difícil en estos peñascos, sobre todo para esas casi cuatrocientas mil personas que malviven con menos de quinientos euros mensuales.

Las administraciones públicas tienen que empezar a recortar gastos no esenciales. Aunque solo sea por sentido común. Deben lanzar el mensaje de que comparten el sufrimiento económico de las familias. Con la inflación y el aumento de precios, en la práctica, están subiendo los impuestos. Y por mucho que eso sea legal en un año como va a ser este puede ser inmoral. Deberían aprender de Pedro Sánchez, el campeón de Supervivientes, que ya ha olido el peligro y ha anunciado que ahora toca rebajar la presión fiscal, aunque no haya dicho exactamente ni cómo ni cuándo. No sabe nada la criatura.