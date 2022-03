Cuando una persona ha vivido intensamente y ha pasado por muchas fases de la historia reciente de nuestra patria, tiene la suficiente edad para ver venir los acontecimientos. Con ochenta y seis recién cumplidos, puede que me fallen los remos o que la testa se me vaya en algún momento, pero con los sucesos que ocurren en este loco mundo en el que nos ha tocado vivir, sin la menor duda se da cuenta que es un completo zafarrancho de mentiras.

En mi cruzada personal en apoyo de los pacientes de diabetes, he descubierto muchas incongruencias. Los altos mandos sanitarios la consideran una enfermedad crónica e incurable, pero después de más de dos años de lucha, empiezo a conocer los entresijos de los que manejan el cotarro, que son indudablemente las industrias químicas, farmacéutica y alimentaria. En este mundo hay buenas y malas personas y las hay que se mueven solo por dinero o intereses, así que para que esas industrias funcionen y ganen, disponen de ayudadores y compinches que se acaban solapando a los que actúan con devoción y no por obligación. Por eso sigo viendo muchas diferencias entre estudios, publicaciones y datos de organismos oficiales, pues por otros lados me llegan informaciones que sí avalan por una mejoría del paciente o su posible curación. Un ejemplo lamentable de la injerencia de las empresas en esta enfermedad es la tremenda y bárbara variedad de medicamentos que nos hacen tomar a las personas mayores, dicen que para alargarnos la vida, pero en realidad nos convierten en piltrafas humanas con sus contraindicaciones. Al final siempre ganan todos los mismos, industrias, gobiernos y colaboradores.

El mundo no sale de tragedias, pandemias, riadas, sequías y por último guerras. Esta última la ha provocado Ras-putín, genio del mal, egoísta y matarife sin pudor a diestro y siniestro, que tiene la cara dura de decir que duerme plácidamente. Un tirano en toda regla que permite que unos pocos sean muy ricos y que el 99% restante sea pobre de solemnidad. Este señor lo que busca es rearmar la antigua Unión Soviética que se disolvió en los noventa, y ha empezado por Ucrania. De ahí a intentar hacerse con Polonia va un paso, pues es un mentiroso compulsivo que decía que solo eran unas maniobras. Los americanos le vieron el plumero, pero esta Europa sin valores se limita a sanciones inocuas sin ningún poder de persuasión. El mundo se ha convertido en un nido de hipocresía que por un lado exige a cualquier ruso que condene los ataques, como le ha ocurrido a la soprano de la voz de oro a la que han intentado callar, Anna Netrebko. ¿Qué clase de cultura es esta? Si no condena la invasión, no será contratada en el Liceo de Barcelona, y si la condena, no puede volver a su casa porque la encarcelan. El Real anula la gira del Bolshoi, se cancelan eventos deportivos... Así nos va.

No oigo cantar a los del «No a la guerra». Están escondidos los de la ceja de Zapatero, los que reciben y subsisten con subvenciones. Los comunistas callados como tocinos. La ministra de igualdad recibe veinte mil millones de euros de presupuesto, mientras la catástrofe de La Palma apenas doscientos setenta y cinco mil euros en el limbo, pues no ha llegado nada de lo prometido por Sánchez, el mayor mentiroso de la historia de España, un vendido a los comunistas, casado con matarifes, recreándose con los independentistas, permitiendo homenajes a asesinos, desprotegiendo a las familias de las víctimas… Le importamos un pimiento, conseguirá destruir la nación para seguir en el machito.

Mejor no hablemos del Covid l9. Engañó y mintió hasta la saciedad, rodeado de ministros/as sin escrúpulos, manejando los caudales como si fueran ricos y empobreciendo al pueblo. A ver cómo salimos de esa deuda apabullante. Y la derecha en un limbo, unos contra otros. Como en su día dijo Alfonso Guerra, esta España no la conocerá ni la madre que la parió. Con la economía por los suelos, esta guerra puede arrasarnos hasta que muramos de hambre, frío o hastío y sin luz. Menuda le armaron a Rajoy cuando subió un 4%. Sánchez haciéndose el despistado, viajando sin que lo reciba nadie, mendigando saludos de los aliados. Con Dios.

aguayotenerife@gmail.com