La nada integradora

El sábado estuvo en Santa Cruz de Tenerife el señor Alberto Núñez Feijóo, y contuve las ganas de ir a verlo porque temí no ser lo suficientemente moderado e integrador para que me permitieran entrar. No dejan de ser admirables esos dos rasgos de su discurso: a) la promesa de moderantismo, que todos los líderes del PP han hecho, sin excluir a Manuel Fraga en los años ochenta; b) el carácter integrador, tan profundo en los cuadros y los cargos públicos del partido que dos o tres semanas después de proclamar su adhesión inquebrantable a Pablo Casado ya se sacaban fotos firmando el aval a favor del presidente gallego, algunas, como la señora Luz Reverón, muertas de risa, como si estuviera eligiendo compañero para el programa First Date. Cabe sospechar que lo que propulsa la ola arrolladora que surfea Núñez Feijóo como un percebe al fin liberado de su destino galaico es más el sentido de la supervivencia –el mantenimiento del statu quo es imprescindible para mantener vivas numerosas carreras y nóminas– que la convicción estrictamente personal de los dirigentes. La organización canaria del PP no ha pintado absolutamente nada, siquiera para ofrecer su humilde opinión, en la sucesión de Casado, como muy poco influirá, obviamente, en la conformación de la dirección nacional que el inminente presidente designará el próximo mes. Sin un líder consolidado, con muy escaso poder municipal o insular en el archipiélago, el peso del PP de Canarias en Génova es prácticamente indetectable.

Mientras Núñez Feijóo hablaba un servidor se entristecía. Es difícil encontrar un escritor gallego que no sepa escribir, pero si ustedes quieren encontrarlo yo lo buscaría por los alrededores del presidente de la Xunta. Es un discurso –el que viene repitiendo en los últimos días en todas partes– que practica varias y poco interesantes contorsiones verbales para no decir absolutamente nada, salvo lo moderado e integrador que es. ¿Pactaría usted con Vox para llegar al Gobierno de España? Yo soy moderado. ¿Llegaría usted a pactos de Estado con el PSOE? Yo es que soy un integrador. Esto no es galleguismo ni galleguidad, sino afán de tomadura de pelo a los votantes, incluidos –por su gracia integradora– los votantes del PP. No me molesten ahora que estoy a un par de trámites insignificantes de ser coronado por fin. Atrás pulpos, traficantes, familiares con contratos fraternales, ese aburrimiento diluido hasta los huesos bajo el orballo, lidiar con jodidos caciquillos del tres al cuarto para no perder 3.000 votos y conservar así un diputado o una Diputación. Se entiende su emoción, pero ahora mismo el país vive en una situación crítica con una guerra en Europa que ya está impactando en la economía cotidiana de los ciudadanos, y lo hará más intensamente en el futuro. ¿Esta mísera nadería es lo que tiene que ofrecer el nuevo presidente del Partido Popular en una crisis tan grave como esta, con unas incertidumbres tan amenazadoras, con un futuro tan oscuro y dubitativo, en vísperas, precisamente, de la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que tiene como agenda básica el diseño y las cargas de una economía de guerra? ¿Eso es todo? ¿Que usted es moderado, integrador y buen gestor? ¿Este caballero cree que se presentará a dirigir una lonja en La Coruña o una asociación de vecinos de Betanzos?

Es un pésimo comienzo y un augurio de que la derecha española no va a encontrar pronto la salida de su peculiar laberinto. Despreciar la definición de un modelo de país, abandonar la defensa de los valores liberal-conservadores y mostrar indiferencia hacia el papel de la cultura política en el espacio público español no es una señal de inteligencia excesiva. Convencer a la gente para que te vote porque las vacas gallegas son las más felices de la Península Ibérica –y habría que preguntárselo– se me antoja muy arriesgado.