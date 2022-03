Tenerife pierde el tren

Hubo gente que se opuso ferozmente al tranvía que hoy une Santa Cruz-La Laguna o viceversa. Ahora guardan un comprensible silencio. Pero si hubiera sido por ellos, los miles de personas que hoy utilizan ese transporte para moverse por el área metropolitana no podrían hacerlo.

Cada mañana, los tinerfeños pierden horas de su vida en colas interminables para ir y venir de su trabajo. Las carreteras son un infierno tan eterno como el que espera a los pecadores. Los partidos políticos hacen algo tan útil como echarse las culpas los unos a los otros: los panes a los peces, pero el agua nunca se convierte en vino. No hay milagro que valga y los atascos jamás se arreglan.

La movilidad es un problema en las grandes ciudades (nosotros, por cierto, no lo somos). Pero en todas se ha resuelto de la misma manera: penalizando el transporte privado y potenciando el público. ¿Quieres usar tu coche? Por supuesto que puedes: pero te vas a jeringar y tragar una cola. ¿Quieres usar un tren de cercanía y enlazar luego con el metro o el tranvía? Pues ya sabes que todos los días vas a tardar exactamente lo mismo. Y puedes hacer tus planes, levantarte a la hora adecuada y coger tranquilamente un transporte donde puedes leer las noticias del día o echar una última cabezada.

El problema de esta Isla es que tiene lo que se merece. Aquí no crece ninguna gran infraestructura porque nadie cree y pelea por ella. Entre escarabajos, chuchangas y bostezos, todo acaba en nada. Nuestra sociedad ronca plácidamente en un remedo de la muerte cerebral. Y Nelson, hoy, nos habría invadido sin disparar un cañonazo, por no despertarnos.

Acaban de aprobar en Lanzarote el mayor hotel de Canarias mientras prohibieron tres en la costa desolada de Arico. Como a la rana, nos cocinan lentamente y sin que se note. Ya estamos tiernitos. A punto de caramelo. Un puerto de segunda, cada vez menos relevante. Un aeropuerto obsoleto. Atascos eternos en carreteras cutres y mal asfaltadas. Algún día fue la hora de Tenerife, pero después la isla se echó a dormir el sueño de los cobardes.

Quienes defienden que el tren no es la solución para Tenerife nos están diciendo que lo que se ha hecho en toda Europa y en toda España es un error. Por lo tanto, mienten. Quienes sostienen que un tren del Norte al Sur no sería rentable, nos toman el pelo: eso no es asunto nuestro. Incontables líneas ferroviarias del AVE en Península no son rentables, pero están siendo subvencionadas. Y, por último, quienes dicen que las vías de un tren serían un atentado medioambiental olvidan que las líneas se tienden una vez y duran para toda la vida. Por ellas puede pasar hoy un tren con diez vagones y mañana otro con quince. Sin embargo, nuestra dependencia crónica de las carreteras hace que estemos tirando piche y más piche para extender una interminable mancha negra por esta ciudad-isla en donde siempre se necesita alguna carretera que te lleve a algún sitio.

No habría que pelear por un tren al Sur. O por uno al Norte. Habría que exigir un tren que recorra la isla de un lado al otro. Uno que nos permita movernos como se mueven todos los europeos, de una forma cómoda, segura y barata. Un tren que funcione con energía eléctrica producida por renovables. Que no emita mierda a la atmósfera. Que sea silencioso y moderno. Si tuviéramos el tren, sería menos infame que sigan subiendo el precio del combustible, metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Porque al menos darían una alternativa al transporte privado que hoy no existe.

Pero no será así. El tren no es más que otro ronquido más en la siesta de la Isla. Tenerife dejará pasar el tren, como ha dejado marchar tantas cosas. Sedes, empresas o proyectos. Que no se mueva nada. Que no haya ruido, que es la vida. Para que todo siga en el espeso silencio que es hoy el alma azul y blanca de Nivaria.