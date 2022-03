Alertas canarias por la guerra de Putin

Europa entera se encuentra en una gran encrucijada como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, la más torva e intrincada situación desde la Segunda Guerra Mundial, que pone en alerta a todos los países democráticos del viejo continente y del mundo occidental y que abre un horizonte sombrío por todos los efectos de esta agresión infame y criminal del presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra su país vecino y, por ende, contra todo el orden geopolítico internacional. Es muy amplio y denso el debate que se ha abierto en España y en el conjunto de la UE sobre cómo afrontar esta grave situación, primero desde el punto de vista humanitario por los millones de refugiados que la crisis del este va a ocasionar, pero en segundo lugar, por las alertas que impone desde el punto de vista de la seguridad y de las consecuencias económicas.

Canarias no es, obviamente, ajena a todos estos efectos de la guerra de Putin, y aunque no hay ningún elemento derivado de la misma que le afecte de manera específica y exclusiva, sí lo hacen de distinta forma muchos de ellos en un grado que suponen un alto riesgo para su economía, que lleva ya varios años golpeada de manera singular por los efectos de la crisis financiera de la década pasada, y muy especialmente por los de la pandemia sanitaria que nos afecta desde 2020 y que no acabamos de superar.

Los gobiernos de España y de Canarias han puesto sobre la mesa distintos planes de contingencia que deben concretarse en cada uno de sus ámbitos de actuación, y es seguro que la situación va a evaluarse en la Conferencia de Presidentes que hoy tendrá lugar en La Palma, donde el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, explicará y debatirá con los presidentes autonómicos el anunciado Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, con una serie de medidas que buscan proteger a los ciudadanos y a las empresas de los efectos del conflicto.

El primero y más acuciante problema que se plantea en este sentido, común para el conjunto de Europa y para el resto del mundo, es la desbocada subida del precio de la energía, tanto del gas por la dependencia de la producción rusa, como del petróleo, que ya estaba antes de la guerra en tasas casi desconocidas.

El conflicto también ha abierto una crisis en la industria agroalimentaria y especialmente en el mercado del cereal ya que los países del este son el granero de buena parte del mundo, una situación que afecta al tráfico marítimo de Canarias, también importadora de grano, en cuyos puertos recalan los grandes barcos en tránsito hacia África y América. El efecto inmediato ha sido un incremento de la inflación que el pasado mes de febrero alcanzó el 7,6 %, la mayor desde hace 30 años, y que puede llegar a los dos dígitos en España y en Canarias en los próximos meses.

El turismo es otro de los grandes sectores que se pueden ver afectados, y aunque el turismo ruso, y en general del este europeo, no es significativo en Canarias, aunque sí emergente, es evidente que el conflicto y sus consecuencias económicas acabarán incidiendo en el conjunto de los mercados, tanto por el incremento del precio de los carburantes y del transporte, como por el efecto psicológico en los turistas de los países limítrofes al conflicto, o en aquellos cuyas rutas aéreas sobrevuelan los países en disputa.

Todo este contexto ha puesto sobre la mesa la necesidad de arbitrar medidas para contener la inflación y la crisis en las dinámicas de abastecimiento y del comercio internacional, que en España se ha concretado en una propuesta de contención de rentas que no ha sido bien recibida ni por la patronal, ni por los sindicatos, mientras en Canarias el Gobierno regional se niega a una rebaja de la fiscalidad autonómica, solicitada por los empresarios y los grupos de la oposición, para tratar de paliar los sobrecostes de producción y de la actividad económica, así como la propia cesta de la compra.

Es una propuesta que debe contemplarse, aunque sea de manera temporal mientras se ve cómo evolucionan el conflicto y el precio energético y de los productos de primera necesidad, teniendo en cuenta además que las administraciones disponen ahora de recursos complementarios llegados de la UE y del hecho de que Canarias mantenga sus cuentas en superávit.

Canarias también muestra inquietud por las consecuencias de la guerra en Ucrania, y del nuevo enfrentamiento entre Rusia y Occidente, en materia de seguridad y por los efectos geopolíticos en el entorno del Archipiélago. Es un hecho contrastado desde hace tiempo que el régimen ruso trata de desestabilizar Europa y EEUU con maniobras propias de ciberdelincuencia y que eso se ha recrudecido desde el inicio del conflicto bélico en el este.

Las empresas y las administraciones canarias se han visto obligadas a reforzar sus sistemas informáticos y evitar el robo de datos tras comprobar que los ciberataques se habían multiplicado por doce en las últimas semanas. Es un ámbito en el que la alerta es máxima y en el que hay que extremar las precauciones.

El otro aspecto sobre el que Canarias ofrece un flanco débil es el relacionado con la geopolítica de su entorno. La influencia del Kremlin desde hace años en los países del Sahel y otros del África Occidental, con presencia de mercenarios rusos en los ejércitos o grupos armados del entorno de esos gobiernos, o las tensiones entre Argelia, alineado de Rusia, y Marruecos, afín a los postulados occidentales, con el conflicto del Sáhara de fondo, son elementos para la preocupación en Canarias en este nuevo contexto en el que el concepto de guerra fría queda seguramente superado.

Resulta llamativo por ello que algunos sectores en las Islas reabran ahora, en esta alerta europea, española y canaria, el debate sobre la OTAN y la pertenencia de España al organismo, y enmascaren en un supuesto reparto de culpas entre la Alianza Atlántica y Rusia la incuestionable responsabilidad y el proceder criminal de Putin.