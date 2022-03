Una conferencia para una crisis sobrevenida

La Conferencia de Presidentes Autonómicos se reúne finalmente en La Palma, pero será un encuentro muy diferente al que hace un mes se pronosticaba. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha intentado introducir en la agenda de la reunión la gestión de la migración de origen africano y, en particular, la acogida de menores no acompañados, que ha asumido Canarias de manera prácticamente exclusiva. Muy probablemente se hable al respecto, pero lo que quiere poder el Gobierno central sobre la mesa son las cuotas de acogida de los refugiados ucranianos que huyen de los tiros y bombardeos del ejército ruso. No dejaría tener su macabra gracia que, finalmente, el Ejecutivo canario asuma la acogida de algunos cientos de ucranianos pero que el resto de las comunidades no admita ni a un solo africano. Por el momento ayer llegaron a Fuerteventura 16 menores procedentes de un orfanato de Ucrania. En realidad lo más probable es que la situación económica – agravada por la inflación galopante, la todavía incipiente crisis energética y los coletazos de la pandemia– termine por devorar a la conferencia.

Porque las cosas pintan mal. El mercado del petróleo sufrirá una de las mayores depresiones desde 1945, con una bajada de 1.600 barriles diarios. Algunos pronósticos llevan a 150 dólares como precio medio del barril antes de dos meses. El economista Juan Francisco Jimeno advirtió ayer que la comparación de esta crisis energética con las crisis del petróleo de 1973 y 1979 olvida una diferencia muy importante: la deuda pública. En 1973 la deuda pública española representaba apenas un 8% del PIB y en 1979 el 10%. Ahora mismo supera el 120% del PIB y, como recuerda el doctor Jimeno, eso tiene dos implicaciones: una, la subida de los tipos de interés –que se producirán– serán mucho más costosas para la hacienda pública; dos, el margen del que dispone el sector público para engrasar pactos de rentas, como se hizo a finales de los setenta, ahora no existe. La sociedad español está en muy malas condiciones –deuda descomunal, productividad en declive, desempleo menor que el de hace un año, pero todavía muy elevado– para soportar una inflación incontrolada e incontrolable durante un amplio periodo de tiempo. Cada día llegan más noticias sobre el impacto del precio de los combustibles en la actividad económica. Los transportistas han pedido una reunión urgente con el presidente Sánchez, Cementos Portland cierra los hornos en España por el inasumible coste de la energía, los ganaderos contemplan impotentes subidas de hasta el 50% del coste de los piensos y los agricultores se enfrentan a una situación muy parecida con los fertilizantes. El Gobierno español se enfrenta, como todos los de Europa, a un nuevo descalabro económico del país, un país cansado, un país que puede ver como sus supuestos reformas estructurales, las que lo convertirían en una sociedad más moderna y tecnologizada, más eficaz y eficiente, más verde y resiliente, se ven malheridas y acaso pospuestas sine die. La gobernanza de esta situación a partir de una estrategia de Estado, básicamente apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas, los empresarios y los sindicatos, debería ser el centro de la reflexión conjunta y la deliberación imprescindible en la Conferencia de Presidentes de La Palma. En una coyuntura como esta, que significa un obvio peligro para recuperación económica y la cohesión social, los asuntos más específicamente isleños van a ser orillados. La Conferencia de Presidentes, de hecho, es un acontecimiento políticamente más relevante y trascendental de lo que era hace cuatro o cinco semanas. O debería serlo.