Y viene otra ola

Esto es como cuando éramos chiquillos y nos metíamos en la mar picada. Sabías que las grandes olas venían una detrás de otra y que la única manera de pasarlas es coger aire, meterte para el fondo y dejarla pasar. Ahora estamos sacando la cabeza, asfixiaditos de la pandemia del coronavirus, del derrumbe del turismo y del desastre del comercio. Y cuando giramos el cogote no vemos el limpio horizonte, sino otra ola que parece incluso mayor que las anteriores, que nos va a pegar el revolcón de nuestras vidas. Y ya no nos queda aire en los pulmones. Así está la cosa.

El aumento estratosférico del precio de los combustibles ha disparado el costo de la energía. Por toda Europa están cerrando grandes industrias porque a los actuales precios no les sale a cuenta producir. Y semana tras semana se bate el precio para el consumo doméstico. Dentro de no mucho tiempo la factura de un hogar en este país se va a comer casi un 20% del salario medio de los españoles. Un desastre.

¿Qué significa todo esto? Problemas gordos. La inflación galopante, el precio de la energía, el de los fletes y las consecuencias de las duras sanciones impuestas a Rusia por la brutal invasión de Ucrania, están gestando una nueva crisis económica en la Unión Europea. A tal nivel que el Banco Central, que estaba a punto de subir los tipos de interés, ha tenido que cambiar de planes sobre la marcha. España se acerca al peligroso abismo de la estanflación: aumento de precios y estancamiento del crecimiento económico. Pero no es el único país europeo en dificultades. Alemania y Gran Bretaña tienen problemas parecidos, que van a afectar, nadie sabe en qué medida, al flujo de turismo hacia nuestras islas.

Sin turismo estamos más muertos que Carracuca. Aún no hemos terminado de recuperarnos de la última ola y se nos viene encima otra más. Otra que muy poca gente está en condiciones de aguantar en pie. Llenar el tanque de gasolina del coche se ha convertido en un lujo. Y hay gente que empieza a retirar productos de la compra en el supermercado, porque el presupuesto ya no llega. No se olviden que Canarias tiene el dudoso honor de padecer los peores sueldos de todo el Estado, junto con otra de las pobres de solemnidad, que es Extremadura.

Ningún Gobierno, ni el de aquí ni el de allí, está dispuesto a bajar los impuestos. «Es una mala idea», dicen. Claro que sí. Hay cuatro millones de nominas públicas que viven de ellos. Y diez millones de pensionistas. Seguirán sacando dinero de los bolsillos de la gente porque tampoco están por recortar gastos, aunque lleven dos años presumiendo de la lluvia de millones extraordinarios que han recibido de Europa.

La ola se acerca y no tenemos aire para irnos hasta el fondo y volver a salir. Esta vez me imagino que mucha gente se va a quedar por allá abajo. Y esa me parece una idea mucho peor que la de bajar los impuestos.