Cansadas de tener miedo

Estoy cansado de tener miedo. De las agresiones naturalizadas e invisibilizadas. Tengo miedo de regresar solo a casa, de mirar atrás y cambiarme de acera con turbación sigilosa. Me aterra la incertidumbre de no saber qué me puede pasar. Acelero el paso con la esperanza de llegar al portal y que la luz me aporte refugio. Mis manos se hielan, tiemblan al intentar meter las llaves en la cerradura. Necesito llegar y liberarme, anhelo dejar el miedo para el día siguiente. A veces me cansa ser hombre, con espanto a que se sexualice todo lo que hago o digo en cualquier ámbito de mi desarrollo vital. La ansiedad se eleva en el trabajo en la medida que soporto comentarios sexuales hacia mi persona.

Controlo mi vestimenta para no sentirme como el inerte objeto de deseo de una subasta de arte. Con mi autoestima dañada aguanto a desconocidas que me insultan por rechazar sexo esporádico en la atmósfera desinhibida de los bares de copas. Temeroso de conjugar el verbo provocar y leer «puto» o «zorro» en los murales del imaginario colectivo cada vez que un hombre quiere ser libre para decir que no. Recelo de las miradas lascivas y las sonrisas paternalistas. Estoy fatigado por tener que callarme y agachar la cabeza los 365 días del año. Hastiado de escuchar que somos unos exagerados y que solo nos están diciendo algo bonito; harto de argumentar que el único motivo por el que una mujer piropea a un hombre es por demostrar su posición de superioridad. Enciendo la tele y veo a hombres hipersexualizados como mascotas de las mujeres. Constantemente identifico pequeñas discriminaciones cotidianas de las que muchas veces no somos del todo conscientes y que consisten básicamente en la asignación de roles y estereotipos de género que perpetúan la desigualdad. Pero nadie hace nada. De niño me dibujaron con didáctica totalitaria la vida que me esperaba. Me educaron para ir de azul y jugar con camiones. Me prepararon para asumir por privilegio divino la crianza de los hijos y estar siempre arreglado para mi mujer. A tener claro que entre el amor y el sufrimiento hay una relación inevitable. Pero jamás me prepararon para un mundo machista que asesina a sus mujeres. Y hoy sigue dando miedo ese apacible pasotismo, da miedo gritar y que nadie quiera escucharte. Ahí quedan esas 43 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España durante el año 2021, 1.124 desde 2003. Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta marzo de 2022 ascienden a 6, según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Datos terroríficos que los más miserables siguen sin reconocer. Abuelas, madres o hijas que sufren la dureza de una lacra que algunos niegan desde el estrado del Congreso. Ahora es el momento de habitar su piel, de entender su miedo, de convivir con ese temor que siente la mujer en esta jungla moderna cosida a desigualdad. Acuérdate de que tú seguirás caminando de frente, sin horas, sin luces, siguiendo tu recorrido con la tranquilidad que nos regala ser hombre en un mundo masculinizado. Recuerda que ellas seguirán mirando atrás. Buscarán el refugio de la luz del portal. Respétalas, idiota. Están cansadas de tener miedo. @luisfeblesc