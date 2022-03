Un trato igual

El presidente del Gobierno de Canarias ha dicho algo contundente dentro de los límites que le permiten su cargo institucional y su militancia personal. Ángel Víctor Torres ha dejado claro que Canarias sí será solidaria a la hora de acoger menores no acompañados que hayan salido huyendo de Ucrania para salvar sus vidas. Pero al mismo tiempo ha señalado que Canarias espera la misma solidaridad del resto del Estado con los casi tres mil niños que están tutelados en las islas. La lógica del argumento es demoledora. Pero nos lleva hacia un territorio inquietante: ¿Y qué pasa si el Gobierno de España sigue sin darse por aludido? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, los (por ahora) doscientos menores ucranianos que lleguen a nuestro país son repartidos por todas las comunidades, incluyendo o no a la nuestra? Lo lógico es que rompa la baraja. Porque lo que hasta ahora ha sido desprecio centralista se convertiría en sevicia con estas islas. Y pondría en una situación muy complicada a un Gobierno autonómico que ha tenido que hacerse sangre de tanto morderse la lengua por el comportamiento de su homólogo central. La diligencia y la prontitud con la que España se moviliza ante la acogida de refugiados ucranianos parece un insulto si se compara con la desidia con la que trata el fenómeno migratorio y sus consecuencias en el Archipiélago. Bueno, no solo lo parece. Lo es.